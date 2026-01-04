《全民造星》「狗毛」羅啟聰涉毒被捕　20強止步獲側田鄧紫棋激讚

警方昨日（3日）於元朗突擊搜查一個村屋單位，以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」罪拘捕3名男女，檢獲逾700萬元毒品及製毒工具。據報道指，其中一名被捕人為35歲、曾於2018年參加《全民造星》第一季的男歌手羅啟聰，外號「KIS」或「狗毛」。

「狗毛」羅啟聰。

羅啟聰在《全民造星》第一季因唱歌及彈結他功力被側田及Eric Kwok激讚，獲封為「音樂才子」，榮升十強大熱，但因他與其他參賽者個性不合，表現「串嘴」又自視過高引來觀眾批評，最後20強止步。

「狗毛」羅啟聰曾參加《全民造星》。（ViuTV圖片）

後來他得到內地節目邀請參加《下一站傳奇》，擔任節目評審的歌手鄧紫棋大讚他表演結他彈得十分出色。2021年，羅啟聰以《造星I》Loser身份，再參加由HMVOD舉辦的選秀節目《敗者重生戰》。之後他在2023年舉辦一個名為《The Stars Relight》的音樂會，出席歌手全是「造星遺珠」，包括《全民造星IV》趙展彤Val、Carina等人。他早年接受傳媒訪問時表示，自己成立音樂工作室擔任教育工作，培育新一代有夢想的年輕人入行，主要以教音樂結他、唱歌及錄音為主。