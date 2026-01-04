《造星》羅啟聰曾欠經理人6位數債務　窮到銀行得百幾蚊捱麵包

近日有報道指，ViuTV選秀節真人騷《全民造星》參賽者、現年35歲的「狗毛」羅啟聰涉毒被捕。據報道指，警方昨日（3日）於元朗突擊搜查一個村屋單位，以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」罪拘捕3名男女，檢獲逾700萬元毒品及製毒工具，其中一位被捕人士為羅啟聰。羅啟聰曾於2017年接受《香港01》專訪，他提到追夢5年，曾經欠下經理人6位數字的債務。

羅啟聰2017年曾接受《香港01》訪問。（符祥定 攝）

羅啟聰在專訪中提到，他打過很多的兼職幫補生計；因為沒錢，第一首歌拍MV要問學校借器材，漏夜做搬運工親自運送器材去拍攝場地；因為沒錢，欠下經理人方樹樑6位數字。他指，新人賺錢不多，但每一次做歌又來一筆新債，加上還學費和其他生活費，羅啟聰說：「多得方樹樑幫我出住先，先做到音樂......你話香港幾現實，舊債未清晒，新債又嚟緊。」

羅啟聰曾欠下經理人6位數字債務。（符祥定 攝）

羅啟聰透露家人得知債務後很大反應，他說：「屋企人一聽到數字就好大反應，都明嘅，親戚都會擔心我搞唔搞得掂，叫我唔好死頂。」羅啟聰笑言因為自己的固執，親友為他改了一個花名叫「Robert」，家庭飯聚茶餘飯後偶爾會討論一下他的狀態，「佢哋成日都話『Robert，你幾時醒啊？』，雖然我中間讀過音樂，但佢哋仍然覺得我係做緊依樣嘢（追夢），其實我想話佢哋聽，我一直都好清醒，同埋幾開心，雖然好多時銀行都係得返百幾蚊，有時要捱麵包，但都有價值㗎我覺得。」

每當想放棄，羅啟聰就會記起方皓玟講過的一句說話：「關關難過關關過，依句係佢係某個訪問中講嘅，我覺得好打動到我，係一個鍾意做自己音樂嘅音樂人心情，因為做音樂要時間。」