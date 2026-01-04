萬千星輝2025丨傳曾志偉卸任總經理　家嫂王敏奕：TVB好需要佢

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今日（2026年1月4日）於澳門上葡京綜藝館舉行，有傳總經理（節目內容營運）曾志偉將會離任總經理職務，轉以顧問身份與TVB合作，而TVB將在今晚典禮上增設環節答謝曾志偉多來對TVB的付出，更會向他頒發一個重量級獎項。

消息指曾志偉將卸任TVB總經理。（資料圖片）

曾志偉兒子曾國祥的太太王敏奕，今晚亦有出席《萬千星輝頒獎典禮2025》，並憑《新聞女王2》入圍「最佳女配角」十強，她透露曾國祥不在現場；被問到曾志偉是否即將離任時，她說：「我都好似收到呢個消息，所以同大家一樣係等消息，同大家同步。（之前有冇同你講？）唔使同我交代嘅。（家庭群組有冇異樣？）冇喎，可能Derek（曾國祥）知，但佢好口密冇話我知。」

曾志偉兒子曾國祥的太太王敏奕，今晚亦有出席《萬千星輝頒獎典禮2025》，並憑《新聞女王2》入圍「最佳女配角」十強。（葉志明攝）

王敏奕坦言恨攞「最佳女配角」，見到家人朋友落力幫自己拉票已覺贏咗，能提名已是很大嘉許。（葉志明攝）

對於老爺有傳即將卸任總經理一職，王敏奕表示：「TVB好需要佢，一眾同事見到佢，士氣就非常之好，所以佢係一個靈魂人物。」（葉志明攝）

她透露老爺未有交代要對傳媒封口，講到曾志偉是否即將轉職顧問，王敏奕表示：「我諗其實佢呢幾年喺TVB，佢嘅工作能力，佢付出嘅時間、心機同埋成績都係有目共睹，所以大家都係好希望……當然TVB好需要佢，一眾同事見到佢，士氣就非常之好，所以佢係一個靈魂人物。」問到是否因年紀大要退休，王敏奕指曾志偉沒有覺得自己年紀大，反而精力十足，有時甚至連她自己都攰、要返屋企，但曾志偉仍留到最後，令她非常佩服，也深深感受到曾志偉多年來付出熱誠，一定要有相當目標跟興趣，這樣才會做得好。

被問有冇信心冧莊最佳衣著獎，王敏奕說：「呢個係目標，但係如果有都好開心。」（葉志明攝）

王敏奕指自己都是跟網民同步知道曾志偉有傳離任的消息，但確實情況她說未有收到風。（葉志明攝）

記者續問曾志偉會否是想退休抱孫，王敏奕笑言：「冇喎，冇收到呢個消息。」她坦言家人關心曾志偉，見到他累，都會提他要休息、放假，但對方確實很認真投入工作，又謂：「每一個人都有佢自己決定點樣過生活，大家都尊重，當然希望佢身體健康，係非常之緊要，我諗佢都知，大家都知。」

問到會否擔心曾志偉不再掌權後，自己機會變少，王敏奕表示：「唔諗啦，自己做演員咁多年來都係不斷咁去希望監製、導演見到我嘅努力，同埋可塑性，如果大家睇到就自然會搵我，所以呢一樣嘢不嬲都唔係一個考慮。」

