羅啟聰涉毒被捕丨與英皇歌手一吻定情　拍短片大犧牲背部全裸演出

警方昨日（3日）展開掃毒行動，突擊搜查元朗山下路一村屋單位，搜獲大批毒品及製毒工具，包括7.9公斤可卡因、1.2公斤「冰」毒、741克霹靂可卡因、598克氯胺酮（K仔）及259粒依托咪酯（前稱太空油）煙彈，市值約港幣774萬。行動中，人員以涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」，拘捕2名本地男子及1名內地女子（21至35歲）；其中一名35歲被捕男子姓羅，報稱為職業歌手，據悉曾參加音樂比賽。消息稱，該名男子為羅啟聰（暱稱狗毛、K.I.S），2018年曾參加選秀節目《Good Night Show 全民造星》，一度成為大熱，但被指性格「好假」與其他參賽者難以融合。

（資料圖片）

（資料圖片）

羅啟聰與許靖韻拍拖3年

羅啟聰曾與英皇歌手許靖韻（Angela）拍拖，2014年合作拍微電影《假真界世》撻着，但拍拖3年多。羅啟聰當年是應導演兼劇聶凌的邀請，與「小背心」許靖韻合作《假真界世》短片，戲中羅啟聰飾演曾因打架犯事入住更生宿舍，更為藝術犠牲背面全祼，因為許靖韻誤入男生沖涼禁地，隨手給他一條小毛巾，正在沖涼的羅啟聰開心「扭籮」。而這次合作亦令二人一吻定情出愛火，至2017年才分手。

（ig@angelachingwan）

（ig@angelachingwan）

（影片截圖）