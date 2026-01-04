萬千星輝頒獎典禮2025｜完整得獎名單！新聞女王2掃9個獎成大贏家

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今日（2026年1月4日）於澳門上葡京綜藝館舉行，將會頒發超過20個獎項，當中最令人關注當然是最佳男主角（視帝）與最佳女主角（視后），究竟是有人破紀錄奪獎，還是有人首嗜登頂滋味？

最佳女新人－倪嘉雯

最佳男新人－劉洋、馮皓揚

最佳女配角－王敏奕

大灣區最喜愛 TVB 綜藝及資訊節目－《女神配對計劃》

大灣區最喜愛 TVB 劇集－《新聞女王2》

大灣區最喜愛 TVB 男主角－黃宗澤

大灣區最喜愛 TVB 女主角－佘詩曼

飛躍進步男藝員－吳業坤

飛躍進步女藝員－葉蒨文

最佳綜藝節目－中年好聲音3

最佳資訊節目－東張西望

最佳電視歌曲－《Seeds of Truth》詹天文

最佳男主持－林盛斌（Bob）

最佳女主持－車婉婉

專業精神獎－張濟仁

最佳男配角－何廣沛

最佳女主角（視后）－佘詩曼

最佳男主角（視帝）－黃宗澤

最佳劇集－新聞女王2