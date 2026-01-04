萬千星輝2025｜黃宗澤揚言「冇TVB冇我」　佘詩曼望為港劇爭光

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（2026年1月4日）於澳門葡京綜合渡假村舉行，周柏豪和黃浩然頒發大灣區四個獎項。當中「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」，由人氣節目《女神配對計劃》成功奪得；「大灣區最喜愛TVB劇集」則由《新聞女王2》奪得；至於「大灣區最喜愛TVB男主角」和「大灣區最喜愛TVB女主角」，則分別由黃宗澤和佘詩曼奪得。

黃宗澤奪得大灣區視帝。（TVB節目截圖）

黃宗澤奪得大灣區視帝，他笑言：「腦海一片空白。」黃宗澤多謝樂易玲「咁多年當我仔咁錫。」他多謝所有曾用過他的監製，指他們是「恩人」。他說：「TVB係我長大地方，培育我出嚟，冇TVB冇我黃宗澤。」他又多謝媽媽，並笑說：「多謝我阿媽，唔係咁使我錢，我都唔使咁辛苦拍戲，遇到咁多好劇本。」他指媽媽身體不好，叫她「乖乖哋」留家睇騷。最後他指不說那麼多，「畀啲時間阿佘講嘢！」

佘詩曼奪得大灣區視后。（TVB節目截圖）

又攞獎！（TVB節目截圖）

其後三料視后佘詩曼成功奪得大灣區視后，她先多謝Fans支持，才有開拍《新聞女王2》的機會。佘詩曼指很開心再同TVB及優酷合作，她說：「好希望港劇喺唔同地域、地方發揚光，散發香港劇集精神，為香港爭光。」