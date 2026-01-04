萬千星輝2025｜倪嘉雯奪女新人　高材生入TVB前已成名自爆單身6年

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今日（2026年1月4日）於澳門上葡京綜藝館舉行，「最佳女新人」由倪嘉雯奪得。

倪嘉雯是香港中文大學（CUHK）生物系的畢業生，絕對是美貌與智慧並重的高材生。其實倪嘉雯中學時期已是高材生，畢業於沙田地區名校「聖公會林裘謀中學」，DSE成績優異，該校過往的入大學率高達九成。2017年倪嘉雯於中大畢業，亦曾回中學影畢業相，可見她對母校感情深厚。

2017年倪嘉雯從香港中文大學（CUHK）畢業。（ig@carcarmenngai）

倪嘉雯大學畢業時，亦曾回中學「聖公會林裘謀中學」影畢業相。（ig@carcarmenngai）

倪嘉雯入TVB前已成名

早在2020年正式加入TVB前，倪嘉雯已經是小有名氣的YouTuber，拍片分享美妝、生活Vlog，其甜美外型早已吸引大批Fans。倪嘉雯加入TVB後由低做起，曾是兒童節目《Think Big天地》及《Hands Up》的主持，深受小朋友歡迎。亦有在《愛．回家之開心速遞》中多次客串飾演記者及主持人，與上年台慶劇《新聞女王2》打好根基，所在在《新聞女王2》中做主播，可謂駕輕就熟，難怪獲讚有主播風範。

倪嘉雯早前已經參與過《愛．回家之開心速遞》中飾演「女主播」。（劇集截圖）

倪嘉雯兒童節目主持。（ig@carcarmenngai）

倪嘉雯在《雙生陌生人》中飾演女主角（陳煒）的年輕版。（facebook@TVB Entertainment News）

倪嘉雯自爆單身6年

雖然形象「GFable」，但倪嘉雯早前接受訪問時曾自爆已單身6年，更笑言不敢同「小鮮肉」拍拖，直指「我思想係比較細路女，係需要人照顧」，渴望尋找能照顧她的成熟型對象。

倪嘉雯靚相。（IG@carcarmenngai）

