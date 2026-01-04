萬千星輝2025｜吳業坤入行14年奪飛躍　新人橫掃四台金獎勁過姜濤

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今日（2026年1月4日）於澳門上葡京綜藝館舉行，將會頒發超過20個獎項，當中吳業坤獲得「飛躍進步男藝員」一獎。

吳業坤於2010年參加歌唱選秀節目《超級巨聲2》，以第五名出道成為歌手，並簽約TVB成為旗下藝員。吳業坤加入TVB後曾參與多個音樂節目、綜藝節目、旅遊節目、電視劇及電影等的演出，包括《你們我們他們 》、《回到三國》、《情逆三世緣》、《My盛Lady》、《使徒行者》、《老表，你好hea！》、《水髮胭脂》、《愛·回家》、《殭》、《迷》、《超時空男臣》、《誇世代》、《荷里活有個大老千》、《街坊財爺》、《寶寶大過天》、《香港人在北京》、《新聞女王》等。

吳業坤提到太太浜口愛子已經習慣香港的生活，更自嘲自己是「愛子老公」。(胡凱欣 攝)

2015年吳業坤人氣急升，以新人形式簽約星娛樂唱片公司以歌手出道，憑兩首派台歌《原來她不夠愛我》和《陽光點的歌》佔據了香港各個電台的流行榜，而這兩首歌亦成為了他的代表作。作為新人的他橫掃四台新人金獎，並於《2015年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》以新力軍金獎身份首奪「我最喜愛的男歌手」，以及憑《原來她不夠愛我》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。之後2016年於紅館舉辦首個個人演唱會，他以歌手身份出道僅16個月便在紅館開個唱，風頭一時無兩。他更在《2016年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中再次奪得「我最喜愛的男歌手」，歌唱事業獲得大家的肯定。

吳業坤在台上獻唱《陽光點的歌》時因泣不成聲而情緒激動，令他的眼鏡「起霧」。（網上圖片）

吳業坤最讓人難忘的一定是他在2014年節目《萬千星輝賀台慶》中擔任「棋子｣，還有就是他在台上獻唱《陽光點的歌》時因泣不成聲而情緒激動，令他的眼鏡「起霧」，而他眼鏡起霧照更在網路上成為一時熱話。