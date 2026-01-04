萬千星輝2025｜葉蒨文奪女飛躍：多謝GM同佢媽咪煲湯畀我飲

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今日（2026年1月4日）於澳門上葡京綜藝館舉行，「飛躍進步女藝員」獎項由葉蒨文奪得，她從頒獎嘉賓米雪、陳松伶手上接過獎座，表示：「我好榮幸可以喺咁優秀嘅兩位前輩手上接過呢個獎，多謝你哋！我想多謝公司，多謝珍姐，多謝曾生，多謝樂小姐。首先我要多謝《愛．回家之開心速遞》，我由第一集開始做，陪住觀眾，睇餸食飯……唔係，係睇電視食飯，食咗八、九年，我覺得可以陪住大家成長，有啲小朋友就讀書，小學、中學、去到大學，跟住有啲出咗嚟社會做嘢、結婚、生小朋友，咁多年絕對唔係一個短嘅時間，令到我覺得做一個藝人係好有意義。」

「飛躍進步女藝員」獎項由葉蒨文奪得，她從頒獎嘉賓米雪、陳松伶手上接過獎座。（TVB）

她又特別多謝《女神配對計劃》，指自己今年因這個節目大豐收，多謝台前幕後所有人，又表示：「呢個節目令到我多咗好多女粉絲，多咗好多年青妹妹欣賞我，佢哋鍾意我唔係因為我演嘅角色，佢哋鍾意我個人，欣賞我嘅價值觀，令到我覺得做藝人係一個更加有使命感嘅嘢！跟住我要多謝Jazz（文偉鴻），多謝《奪命提示》，畀咗今年第一個媽媽嘅角色我，多謝公司俾咗好多主持嘅機會我，令到我飛躍咗好多！」最後，她當然不忘多謝男友曾展望（GM）：「最後我想多謝GM，多謝GM媽咪煲湯俾我飲！多謝我嘅屋企人，同埋多謝蘇菲貓（Fans），多謝你哋，我今年係入行第10年，2026……我係2016入行嘅，呢10年唔係一個短嘅時間，佢令我明白到，追求一個高度同獎項，唔係我最嚮往嘅嘢，我係反而覺得盡力而為，同埋享受過程係更加重要。所以雖然我好多謝你哋畀呢個獎我，但係嚟緊我會繼續用熱誠去做呢份工，因為我相信有團火係最打動到觀眾，多謝！」