萬千星輝2025｜吳業坤奪男飛躍爆喊！重提當年扮棋：成就到我今日

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今日（2026年1月4日）於澳門上葡京綜藝館舉行，「飛躍進步男藝員」獎項由吳業坤奪得，未宣布時已經激動爆喊，非常激動！吳業坤講得獎感受時表示：「呢程車我都搭咗差唔多16年，終於兜兜轉轉，攞咗呢個飛躍獎，我好開心！多謝TVB，你養足我咁多年，多謝樂小姐，多謝你照顧咗我咁耐，希望你會睇到我退休為止……我退休呀講緊。多謝珍姐，多謝你一直畀過我嘅機會，多謝曾生，你嘅小小嘅支持，多謝許生（許濤），希望有機會可以同你傾多啲偈，多謝佳導（鍾澍佳），多謝你咁信任我，俾咗好多好好嘅角色我，先至可以有得進步！」

之後他多謝日籍太太浜口愛子，亦重提當年扮棋，他說：「仲要多謝我太太，今晚我會飲多少少先，仲要多謝我媽咪、我阿妹，有你哋照顧住屋企，我可以咁放心去做任何事情，然後要多謝呢十幾年嚟同大家合作過嘅台前幕後，真係所有梳化服，因為有你哋先會有呢個成長，同埋多謝我嘅Management Team，希望唔好再為咗我鬧交。同埋8樓嘅同事，多謝你哋一直去睇住我，希望你哋為我有開心嘅一刻，畀我講多少少！由《超級巨聲》到今日，做過棋，做過兒童節目等等，都係成就到我今日，同埋我覺得我最想講嘅，就係每個人都唔同，有啲人可能贏在起跑線，有啲人做棋或者做小嘍囉，但係唔緊要，人生呢個賽道係冇終點，只要你爭氣，繼續行落去，一定會見到你想見到嘅風景！仲有希望以前……15年前坤哥呢個名，係一個好搞笑或者好低能嘅小朋友，但係15年後，坤哥呢個名，希望大家聽到之後，會覺得佢係專業同埋認真，多謝！」

