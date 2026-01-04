萬千星輝2025｜Bob奪主持獎太激動鋤斷獎座　承諾幫陳庭欣搵男友

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今日（2026年1月4日）於澳門上葡京綜藝館舉行，「最佳男主持」獎項由林盛斌（Bob）奪得，Bob素有「金牌媒人」之稱，他先向近日失戀的陳庭欣喊話：「陳庭欣，唔使擔心，我一定會幫你搵男朋友！2026年我咩都唔搞，淨係搞你一個！」之後他顯得非常感觸，更收起平日的搞笑，嚴肅講得獎感受：「多謝TVB，我等咗呢個獎等咗好多年，今日終於有呢個機會上台，去見到呢一個畫面，多謝主席！呢幾年你做得好好，繼續努力加油，知唔知呀？多謝曾志偉先生，你同我講你話做主持人，要莊諧並重，我希望呢幾年你見到我嘅進步同埋改變，我會繼續加油，會繼續努力。多謝珍姐，多謝你，我會繼續乖啲㗎喇，多謝蕭生、佳導、樂小姐。小姐，感謝！我要好多謝所有評審，所有投票俾我嘅朋友，我要好多謝喺TVB第一個搵我入嚟做節目嘅監製，係《兄弟幫》嘅Ken哥。」

林盛斌首奪最佳男主持獎。

Bob讚主席許濤（右）做得好好。

之後Bob多謝其公司棋人娛樂的拍檔、經理人以及家人：「我要好多謝我嘅屋企人，我嘅爸爸媽媽同埋細佬，佢好支持我加入演藝行業，我要好多謝我外父外母，生咗個女，做我老婆，佢係我最強大嘅後盾，永遠支持我，等我可以好努力咁樣喺出面拼搏，搵食搵錢，俾佢洗。我要好多啲小朋友，佢哋而家應該睇緊，霏霏、熹熹、機機、JJ，有幾年我有份提名，冇得攞獎，返去同佢講嘅時候，佢哋話『唔緊要啦爸爸，喺我心目中，你永遠都係攞唔到獎嗰啲人嚟㗎喇！』爸爸今年攞到喇，希望可以令到你哋覺得驕傲！」

Bob先向近日失戀的陳庭欣喊話：「陳庭欣，唔使擔心，我一定會幫你搵男朋友！2026年我咩都唔搞，淨係搞你一個！」

之後他又提到經常面對負評，表示：「我想講嘅係，我好記得我入嚟電視台啱啱做嘅時候，我見到最多網上面嘅評論係話我，『嘩，呢個死肥佬個樣好衰，呢個光頭佬把聲好嘈，食屎啦！收皮啦！』我當時都有少少唔開心，但係我同自己講唔緊要，可能佢哋未認識你，畀啲時間自己繼續努力加油，頂住，然之後過咗一排我見到有啲留言話，『條友都OK喎，都幾得意，都幾好笑。』所以，我要好多謝曾經用過我嘅監製、導演編審、PA、Writer，係你哋話畀觀眾知，阿Bob雖然個樣唔係話太靚仔，又冇咩頭髮，把聲亦都好嘈，但係佢都係一個專業嘅主持人。最後，我想同好多仍然同我一齊努力拼搏緊，喺演藝圈裏面所有嘅同業、同行、咁多位同事，演藝呢條路係好漫長，亦都唔容易行，我亦都面對咗好多嘅係，喺我咁多年來，亦都俾好多人去批評你，打擊你，好多人會睇你唔起，睇死你，甚至乎睇你唔到，但係唔好俾依樣嘢佢影響到自己，只要你對自己有百分之百嘅信心，繼續堅持，繼續努力，繼續行落去，將會有好多好美好嘅事發生喺你身上！」

Bob講到自己以往經常面對負評：「嘩，呢個死肥佬個樣好衰，呢個光頭佬把聲好嘈，食屎啦！收皮啦！」但感謝仍有編審、監製起用自己，讓他證明自己。

講到這裡，Bob聲都震埋，之後高呼：「今日我好開心攞到呢個獎，俾我一個好大嘅鼓勵，我會繼續努力做一個最好嘅主持人，多謝！」誰知他太激動，將獎座一下撞落枱時，竟將獎座打爛，令全場嚇呆！頒獎嘉賓王祖藍打圓場說：「TVB開台以來第一位喺台上面整爛個獎，落地開花！」

Bob太激動，將獎座一下撞落枱時，竟將獎座打爛，令全場嚇呆！

獎座當場斷開兩截！

王祖藍試圖幫他砌好。

