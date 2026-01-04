萬千星輝2025｜何廣沛奪男配角獎眼濕濕認曾迷失　佘詩曼感動落淚

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今日（2026年1月4日）於澳門上葡京綜藝館舉行，「最佳男配角」由羅家英、周嘉洛頒發，節目上播放周嘉洛與汪明荃在《帶阿姐看世界》的親密片段，家英哥扮嬲說：「節目效果好好！但係我個心好唔安樂呀！你睇我對眼！」之後他更叫周嘉洛做自己「契弟」。

節目上播放周嘉洛與汪明荃在《帶阿姐看世界》的親密片段，家英哥扮嬲說：「節目效果好好！但係我個心好唔安樂呀！你睇我對眼！」之後他更叫周嘉洛做自己「契弟」。

最終「最佳男配角」獎項由《新聞女王2》何廣沛奪得，他感動落淚說：「多謝公司，多謝主席頒呢個獎俾我……」羅家英幫他抹眼淚，他笑說：「乾咗、乾咗……」然後何廣沛緊張得忘記要講什麼對白，再說：「我記得我上次攞獎嘅時候，係18年攞飛躍，我記得我同自己講過，我之後會好長好長時間……唔會再攞獎，因為我知道下一個獎，係要比當日攞獎付出更加大嘅努力先可以攞到，因為真係好唔容易，好唔容易，所以我要多謝小姐，當日你一通電話打俾我，俾我呢個casting嘅機會，多謝佳哥，當日你竟然畀一個180磅嘅肥仔去做呢個角色，用時間畀我去減肥，多謝編劇寫咗一個咁好嘅角色畀我，我相信第二季嘅成長線……我唔知點講，真係好多謝你哋。

宣布何廣沛獲獎時，佘詩曼即跟他擁抱。

「最佳男配角」獎由《新聞女王2》何廣沛奪得。

羅家英幫何廣沛抹眼淚。

之後他多謝劇中拍檔佘詩曼（Man姐）：「當然要多謝Man姐！係你，一個好前輩，一個好拍檔，一個好演員，你一步一步將我帶入Ivan BB呢個角色，我真係衷心多謝你！」而佘詩曼亦眼濕濕替他高興，何廣沛續說：「其實我今年都好幸運，可以參與兩套台慶劇，所以好多謝珍姐，多謝阿Lam，畀我機會join呢個《金式森林》呢個Family，多謝你咁多年來對我嘅栽培，我知道我呢幾年有迷失過、有唔乖過，但係我會繼續努力，同埋多謝所有投票嘅人，多謝屋企人，同埋多謝我……另一半，多謝你嘅扶持，我會繼續努力， 2026年，將會係一個好幸福嘅年對我嚟講，多謝大家！」

何廣沛多謝劇中拍檔佘詩曼（Man姐）：「當然要多謝Man姐！係你，一個好前輩，一個好拍檔，一個好演員，你一步一步將我帶入Ivan BB呢個角色，我真係衷心多謝你！」而佘詩曼亦眼濕濕替他高興。

何廣沛：「多謝屋企人，同埋多謝我……另一半，多謝你嘅扶持，我會繼續努力， 2026年，將會係一個好幸福嘅年對我嚟講，多謝大家！」

.