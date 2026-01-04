萬千星輝2025｜曾志偉獲榮譽傳奇大獎　卸任總經理：有啲江郎才盡

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今日（2026年1月4日）於澳門上葡京綜藝館舉行，事前有傳總經理（節目內容營運）曾志偉將會離任總經理職務，轉以顧問身份與TVB合作，而TVB將在今晚典禮上增設環節答謝曾志偉多來對TVB的付出，更會向他頒發一個重量級獎項。

當大會頒發完「最佳劇集獎」予《新聞女王2》後，由電視廣播公司主席許濤發言：「大家好，首先我哋大家再一次恭喜今晚所有得獎嘅台前幕後，而家頒獎禮嚟到最後一個環節，而今年我哋特別增加咗一個獎項，萬千星輝榮譽傳奇大獎，向一位傳奇級嘅人物致敬。呢位重量級嘅人物，喺過去幾十年，為TVB作出咗重大嘅貢獻，其實唔止係TVB，甚至乎喺全港嘅演藝界，佢一直都係出心、出力，佢演出過，佢製作過嘅作品，為香港嘅市民帶嚟過無數嘅歡樂，佢亦都提拔咗一代有一代無數嘅演藝界人才無論係過去，現在，或者將來佢都永遠會係TVB最重要成員之一！講到呢度，呢位得獎者應該都呼之欲出㗎啦，但係，等一等，我哋準備咗一條片，正式咁同大家宣佈，大家睇睇片。」之後螢幕上播上一條由王祖藍旁述，回顧其整個演藝生涯的短片，歌頌他對影視界及TVB的貢獻。

曾志偉榮獲「萬千星輝榮譽傳奇大獎」。

之後由好友譚詠麟頒發這個獎項，曾志偉說他事前保密功夫做到足，更謊稱自己出了埠，而譚詠麟在台上表示：「曾志偉係我所認識嘅朋友入面，最唔守時嘅一個，因為佢可能係交遊廣闊，或者係百足咁多爪，佢一瞓醒之後就周圍約人，所以想見佢直程好似睇街症咁。而且呢，佢每一個會都唔會限時間，所以一個遲咗之後，可能下面嗰啲就好遲，一路褪，所以成日都唔守時，仲有佢會自己打電話話俾你聽，我而家轉過彎嚟㗎喇，呢個彎叫『大亞灣』。其實我都好奇怪，志偉，點解無線總經理呢個職位，真係好『踢』腳， 責任重大，點解會做嘅呢？我問佢，佢就話俾我聽，唔知點解我覺得TVB好似係我嘅初戀情人咁樣，我一定要返嚟幫佢，就係憑着呢種信念，佢竟然會每一次開會，八點前就得喺度，亦都係佢呢種咁嘅堅毅，令到綜藝節目有聲有色，大家有目共睹。有一日如果大家喺街嗰度見到志偉，不妨走埋去同佢講聲，『曾生！多謝你！』多謝你咁多年為我哋做咗咁多好嘅節目，志偉係一個好眼淺嘅人，喺嗰個moment，佢就會兩行眼淚，喊到收唔到聲，好似老人家蕩失路咁，志偉，今日容許我喺度，以觀眾身份唱隻歌俾你聽好冇？」然後譚詠麟唱出《朋友》，深情跟志偉對望，全場藝員同事則為曾志偉站立鼓掌。

然後譚詠麟唱出《朋友》，深情跟志偉對望。

譚詠麟與曾志偉深情擁抱。

曾志偉發表感言，他說：「多謝多謝多謝！除咗多謝都係多謝大家，好多謝大家，想同大家同事講，你哋可以坐低，唔使一定企起身，好多謝大家嘅尊重，好多謝你哋。公司今次頒呢個獎俾我，我好多謝好多謝公司，因為呢個係一個新嘅獎，叫做『榮譽傳奇』，我覺得呢個獎最特別嘅就係last個字——『奇』，奇就奇在五年前我答應嚟做經理呢個位，我同朋友研究過，佢哋猛咁同我講，話電視係一個夕陽嘅行業，唔做唔輸，唔好衰收尾啊志偉。但係我回心一諗，我從影50幾年，其實我好多所見所聞，所學所做，我係好想同我哋嘅同業分享，返嚟TVB我就係呢個目的。第二就係話，其實我行勻成個世界未見過一個電視台好似TVB咁，超過八成嘅電視觀眾，係睇緊同一個電視台叫TVB， TVB唔只係一個電視台畀娛樂大家，係肩負社會責任。就係因為咁，TVB先至有我哋祥哥嘅《東張西望》，每日每夜同我哋香港人伸張正義，好難得，我哋做一啲節目，係為我哋中年人，比個平台佢哋去追夢，《中年好聲音》，如果有音樂夢嘅，可以有《聲夢》，可以有《聲秀》，仲有我哋為大家介紹國內所有發展，有花哥嘅《無窮之路》，呢啲種種嘢都係想同我哋社會去連接，去比正能量大家，希望大家喺香港能夠收到一個正能量嘅訊息，呢個係TVB要做嘅嘢，呢個就係我哋聯同TVB所有同事一齊肩負嘅責任。

全場藝員同事則為曾志偉站立鼓掌。

曾志偉發表離任感言。

曾志偉續說，五年來得到大家支持，是自己最歡迎的事，之後宣布卸任總經理一職：「去到今日，其實我都覺得自己有啲江郎才盡，亦都係時候應該卸任落嚟，畀我哋同我一齊走嘅年輕一輩，你哋繼續再行，再將TVB發揚光大，再肩負呢個責任。所以今日，喺呢個咁難得嘅場合，我能夠攞到呢個獎，亦都係我同大家講，我係需要喺呢個職位裡面暫時退落嚟，不過通常攞獎都會多謝一啲人，我都唔例外，第一個我要多謝嘅，係呢五年嚟同我一齊並肩作戰嘅，我哋所有TVB嘅同事！有你哋，呢五年先做到呢啲節目，多謝你哋！第二個我要多謝嘅係，其實喺台慶、喺所有大型節目大家都會睇到，我係不斷話俾大家聽，其實TVB係有一班喺度做咗10年、15年、20年，不斷努力，但係默默耕耘都可能冇名，但係今日能夠企喺度成為大家所鍾意嘅藝人，其實佢哋係付咗好多好多辛酸，付咗好多努力，成為今日嘅藝人，有佢哋先有今日嘅TVB，先能夠提供更多娛樂俾大家，好多謝各位藝員同事！最後，當然要多謝……其實五年來，你話辛唔辛苦，當然辛苦，但每一次無論我喺外國返嚟，或者我喺街行緊，有人行返轉頭揸住我隻手話『曾志偉，多謝你』，我話多謝我咩呀？我唔識佢㗎喎，佢話『好多謝你帶咗咁多好睇嘅節目畀我哋，帶咗歡樂畀我哋。』淨係呢句說話，就已經係呢五年我喺TVB做嘢嘅動力，所以有需要多謝每一位香港嘅觀眾，多謝你哋，希望你哋繼續支持TVB，多謝！」最後他向全場鞠躬。

