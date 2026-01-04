曾志偉卸任總經理　TVB宣佈其出任新成立諮詢委員會召集人

（2026年1月4日，香港）電視廣播有限公司（「TVB」）宣佈曾志偉先生將於2026年1月21 日起由現任總經理（節目內容營運）一職轉任新成立、專責就新節目内容及策略方向向董事局提供建議的諮詢委員會召集人，曾先生將憑藉深厚的行業經驗與對內容創作的獨到洞察，就新技術應用及跨界策略合作提供策略性建議，持續推動 TVB 內容生態發展。

在2026年1月4日「萬千星輝榮譽傳奇大獎」後，他宣布卸任總經理一職。（TVB節目截圖）

行政主席許濤先生讚揚曾志偉先生的貢獻並表示：「自2021年1月重返 TVB出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目內容）以來，曾志偉先生啟動了一項重要的節目內容改革藍圖，並聯同多個內部團隊開拓全新的節目領域。同年9月，他獲委任為總經理（節目內容營運），統籌內容製作及合拍劇項目，為TVB 未來的內容版圖奠下堅實基礎。本人謹代表董事局及全體員工，衷心感謝曾先生的專業投入與卓越貢獻。

我們期盼曾先生於新職務上繼續發揮創意視野與策略洞察，進一步鞏固並推動TVB在節目創新與策略合作上的發展。」

2021年曾志偉正式回巢。（劉智源 攝）

在製作人才與團隊創作戰略方面，曾先生過去著力打造 TVB 綜藝科監製梯隊，推動團隊在創作力、專業度與項目管理上快速躍升並逐步獨當一面；同時於去年年初已完善接班機制與人才梯隊，系統性識別與培育具潛質的新一代創作力量，令TVB在內容革新、創意傳承與組織動能上持續進化，形成可延展的創作體系與專業標準。

在其創意定調與團隊高效執行下，監製團隊先後推出多個備受觀眾喜愛、屢獲榮譽的 TVB 旗艦節目，包括《聲夢傳奇》、《好聲好戲》、《中年好聲音》系列、《聲生不息》、《開心無敵獎門人》、《獎門人感謝祭》、《香港小姐》、《亞洲超星團》、《女神配對計劃》、《滿足的味道》、《今晚乜都拗》，以及 TVB PIus（82台）最新 AI 愛情短劇《在我心中，你是獨一無二》。內容版圖橫跨綜藝、音樂、真人騷、美食、旅遊與 AI短劇，多維拓展 TVB 的內容邊界。其間，《中年好聲音》系列收視與口碑齊升、覆蓋全球華語觀眾；《滿足的味道》斬獲多項亞洲級榮譽；《今晚乜都拗》勇奪「亞洲影視內容大獎 2025」最佳清談節目金獎，清晰印證團隊在題材選擇、製作水準與品牌運營上的整體競爭力。

《中年好聲音1》12強合體拍《不再猶豫》MV， 拍攝當日曾志偉都有到場為一班選手打氣。

曾志偉先生協助 TVB 節目內容走向更多元、更具啟發性的方向，為公司注人嶄新動力與視野，成就香港影視文化的重要標竿。展望未來，我們期盼曾志偉先生於新職務上繼續發揮其創意視野與策略洞察，進一步強化 TVB 在內容創新與夥伴合作上的發展