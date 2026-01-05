全民造星VI｜Teller復活者奪冠讚功勞歸肥仔　Jacky獲張敬軒讚賞

《全民造星VI》決賽昨晚（4日）在澳門舉行，由11強：Bosco Kwan（關曉隆）、小雞（陳曉希）、Kirs（郭民鋒）、Ian Hannz（陳瑨羲）、Gordon（張肇維）、Dave（黃日禧）、DaiMa（李學偉）、Jacky Fan（范卓賢）、丘藍、Yip（陳頴業）及Teller（王偉俊）爭冠軍，評判則是少女時代成員孝淵（Hyoyeon）、古天樂、劉偉強、梁詠琪和鍾廣德。

《全民造星VI》評判為劉偉強、少女時代成員孝淵、古天樂、梁詠琪和鍾廣德（陳順禎攝）

孝淵狂派心心。（陳順禎攝）

姜濤打頭陣勉勵參賽者珍惜舞台：用作品說話

姜濤率先登場，他勉勵參賽者：「比賽從來都係殘酷嘅，過去咁多年、咁多屆，有人留低、有人離開、有啲人畀人記得、有啲人畀時間沖淡，而我哋唯一可以做嘅，就係珍惜喺舞台上嘅一分一秒，盡量做好自己，用作品說話！」經歷兩輪比賽後，結果由「復活」成為「第11人」的Teller奪冠，從孝淵手上接過獎項，而亞軍是Ian Hannz、季軍則是Jacky Fan。

姜濤率先登場，他勉勵參賽者：「比賽從來都係殘酷嘅，過去咁多年、咁多屆，有人留低、有人離開、有啲人畀人記得、有啲人畀時間沖淡，而我哋唯一可以做嘅，就係珍惜喺舞台上嘅一分一秒，盡量做好自己，用作品說話！」（陳順禎攝）

COLLAR是表演嘉賓之一。（陳順禎攝）

古天樂妙問40歲Yip Sir入男團意願：香港好多台前幕後都要靠你

首輪個人項目結束後，大熱的Ian Hannz憑《This is Hannz》表演獲最多觀眾票選，一馬當先；而成功復活的Teller則靠Beatbox獲第二高分，第三則是電結他自彈自唱《酷愛》的Jacky Fan。其中年紀最大的Yip sir，表演後被古天樂笑說：「跳舞嚟講，我邊敢評你吖？」但他就追問：「阿生，你40歲喇喎，我聽講你贏咗都唔參加男團，你有咩諗法？」Yip Sir謂：「如果ViuTV有不同職位空缺，我都可以去……帶領呢一班，如果有班新男團，我覺得佢哋需要好好嘅訓練，香港需要啲……我覺得電影又好、電視又好、音樂又好，或者依家香港好多舞台劇、劇場演出，我都只係眾多表演者嘅其中一位，不過我突然異想奇開，想上嚟《造星》呢個舞台。或者以前劇場要喺Back box度做，我嘅劇場就係，喺呢度直播出去畀人睇。」古天樂讚他說得很好，叫他要記住自己今晚的說話：「一定要做落去，香港好多台前幕後都要靠你。」Yip Sir則反謂：「靠你呀古生！」

決賽參加者。（陳順禎攝）

首輪個人項目結束後，大熱的Ian Hannz憑《This is Hannz》表演獲最多觀眾票選，一馬當先。（陳順禎攝）

首輪個人項目結束後，大熱的Ian Hannz憑《This is Hannz》表演獲最多觀眾票選，一馬當先。（陳順禎攝）

其中年紀最大的Yip sir，表演後被古天樂笑說：「跳舞嚟講，我邊敢評你吖？」但他就追問：「阿生，你40歲喇喎，我聽講你贏咗都唔參加男團，你有咩諗法？」

Yip Sir笑言：「如果ViuTV有不同職位空缺，我都可以去……帶領呢一班，如果有班新男團，我覺得佢哋需要好好嘅訓練。」他希望為香港劇場出一分力，古生大讚講得好好，希望他記住這句話，更謂：「一定要做落去，香港好多台前幕後都要靠你。」

Bosco芯駖貼身熱舞血脈沸騰 Teller夥拍肥仔大比數拋離對手

次輪由師兄師姐與11強合唱，最具討論度的是17歲的Bosco Kwan跟39歲的芯駖，組成相隔22年的限定組合跳唱《Closer》，不乏貼身熱舞，令觀眾血脈沸騰！Dave與Sica的甜蜜對唱亦贏得觀眾尖叫聲；壓軸則由Teller與肥仔合作的《Trouble Wednesday》，跳、唱、演、Rap齊晒！由於Teller較遲才知道自己是第11人，準備時間相對較短，肥仔也出盡力幫Teller拉票：「我真係得兩日見到佢，大家畀啲掌聲，佢真係好大壓力㗎。」不少觀眾都認為「得肥仔，得天下。」由於是次賽果評判評分與全民投票各佔50%，最終Teller以16.96%大比數拋離13.96%的Ian Hannz，以及13.67%的Jacky Fan，於是他成為《造星VI》冠軍。

17歲的Bosco Kwan跟39歲的芯駖，組成相隔22年的限定組合跳唱《Closer》，不乏貼身熱舞，令觀眾血脈沸騰！（陳順禎攝）

17歲的Bosco Kwan跟39歲的芯駖，組成相隔22年的限定組合跳唱《Closer》，不乏貼身熱舞，令觀眾血脈沸騰！（陳順禎攝）

17歲的Bosco Kwan跟39歲的芯駖，組成相隔22年的限定組合跳唱《Closer》，不乏貼身熱舞，令觀眾血脈沸騰！（陳順禎攝）

Dave與Sica的甜蜜對唱亦贏得觀眾尖叫聲。（陳順禎攝）

壓軸則由Teller與肥仔合作的《Trouble Wednesday》，跳、唱、演、Rap齊晒！（陳順禎攝）

Ian Hannz與Tsoul。（陳順禎攝）

Jacky Fan與希晉。（陳順禎攝）

11強參賽者。（陳順禎攝）

由於是次賽果評判評分與全民投票各佔50%，最終Teller以16.96%大比數拋離13.96%的Ian Hannz，以及13.67%的Jacky Fan，於是他成為《造星VI》冠軍。（陳順禎攝）

導師梁祖堯Gin Lee形容學員如十月懷胎親生仔

頒獎前，導師Gin Lee（李幸倪）及梁祖堯分享感言，梁祖堯甫開聲不久，感情深厚的參加者們已經淚崩相擁，他又形容自己與Gin Lee仿似懷胎十月誕下「30胞胎」，雖然有囝囝「早產」，但幸好仍十分健康，若他日囝囝們有自我懷疑的時刻，他與Gin Lee必定會繼續成為他們的後盾。而Gin Lee則表示，十個月間好像加入了一所「魔鬼級別精英訓練學校」，見證參賽者愈戰愈強，今日終於畢業，他希望囝囝們永遠記住自己的初心，並且做一個專業、善良、快樂的表演者。

最終Teller以16.96%大比數拋離13.96%的Ian Hannz，以及13.67%的Jacky Fan，於是他成為《造星VI》冠軍。（陳順禎攝）

導師Gin Lee（李幸倪）及梁祖堯分享感言，梁祖堯甫開聲不久，感情深厚的參加者們已經淚崩相擁，他又形容自己與Gin Lee仿似懷胎十月誕下「30胞胎」，雖然有囝囝「早產」，但幸好仍十分健康，若他日囝囝們有自我懷疑的時刻，他與Gin Lee必定會繼續成為他們的後盾。（陳順禎攝）

Teller奪冠讚肥仔功勞大 將考慮正式辭職入行

節目結束後，三甲接受訪問，Teller表示：「我完全冇諗過有呢個結果出嚟，我真係返到嚟11強，已經覺得嘩，好榮幸，有咁多人支持我、投票，我仲可以同肥仔合作。其實咁短時間入面，肥仔都好大功勞，整咗一個咁嘅piece出嚟，將我嘅元素砌落去，所以都好多謝佢，亦好多謝全部投我返嚟嘅人，畀到更多力量我。」他對投票的網民說「I love you all」，笑言將會用睡覺來慶功，至於會否入男團則尚未決定好；此外，Teller透露自己或正式辭職：「可能真係要辭職，考慮轉工，多謝佢哋一直hold住咗個位俾我。」

節目結束後，三甲接受訪問。（陳順禎攝）

Teller表示能復活已很榮幸，又表示能勝出肥仔有很大功勞：「其實咁短時間入面，肥仔都好大功勞，整咗一個咁嘅piece出嚟，將我嘅元素砌落去，所以都好多謝佢，亦好多謝全部投我返嚟嘅人，畀到更多力量我。」（陳順禎攝）

Ian Hannz得第二冇失望 Jacky Fan唱《酷愛》獲軒公讚賞

Ian奪得亞軍則並冇失望，反指哥哥Anson Bean卻有因此不開心，然而他說：「感受幾好，表演個投票對我嚟講已經係一個肯定，大家鍾意我、投票，分數先會高，但係我覺得去到最後，最尾，亞軍我覺得都係一個好好嘅位置，又可以進步，但係又有一個肯定畀自己，係一個幾感恩嘅開心嘅位。」

Ian Hannz對於未能奪冠未感失望，大方表示：「亞軍我覺得都係一個好好嘅位置，又可以進步，但係又有一個肯定畀自己，係一個幾感恩嘅開心嘅位。」（陳順禎攝）

Jacky Fan則謂：「我滿意呀，其實我冇expect自己走到去決賽，因為聽好多人講話你齋唱歌，玩呢個比賽好輸蝕，應該二、三十強就差唔多㗎喇。畀我碌碌吓碌到入20強，又碌碌吓碌到去15強，去韓國跳舞又死唔去，碌到入決賽之後，又真係覺得好似有啲機會喎，所以我覺得都盡咗自己全力，做咗自己好想做嘅Piece，我諗喺呢個造星旅程就無悔，做咗我想做嘅所有嘢，自己嘅歌又做咗，真係我要shout out《酷愛》呢隻歌，呢隻歌係令我想做歌手嘅第一隻歌，我好少唱呢隻歌，因為我一直想留一個好有意思、好大嘅舞台去做，今次做到！我好多謝阿祖（梁祖堯），即刻將嗰條片send咗畀軒公（張敬軒），佢都話我做得好好，我講咗兩句多謝佢，超滿足喇。」已推出幾首單曲的他被問會否加入男團，就表示：「我應該唔係男團料喎⋯」被指因而暴露Solo玄機，但他只說等上天安排；儘管過住沒想過自己竟然會跳舞，但過完《造星》後，他相信日後仍會有更多機會跳舞。

Jacky Fan曾憂自己唔識跳舞，大概會二、三十強止步，最後竟能走到決賽並奪得季軍，他覺得已出盡全力，《造星》之旅無悔。對於會否做男團，其回答有玄機，但他只說等上天安排。（陳順禎攝）

Jacky Fan以《酷愛》作為決賽表演，他說：「《酷愛》係令我想做歌手嘅第一隻歌，我好少唱呢隻歌，因為我一直想留一個好有意思、好大嘅舞台去做，今次做到！我好多謝阿祖（梁祖堯），即刻將嗰條片send咗畀軒公，佢都話我做得好好，我講咗兩句多謝佢，超滿足喇。」（陳順禎攝）

Ian Hannz、Teller、Jacky Fan（陳順禎攝）

.