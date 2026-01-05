你看不到的《萬千星輝2025》　「神秘女星」性感現身冇人知

《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（1月4日）於澳門舉行。鏡頭前佘詩曼、黃宗澤勇奪視后（最佳女主角）、視帝（最佳男主角），林盛斌（Bob）太激動用「真氣」震爛獎座底座，這些場面固然精彩，但鏡頭後，觀眾看不到的畫面亦同樣出色，例如，《香港01》就在後台拍得「家嫂」王敏奕從電視睇坤哥獲獎、曾志偉在台下鼓勵「最佳男新人」劉洋、李施嬅開心與佘詩曼合照。意外的是，竟有一位美女女星悄悄地性感現身在會場，「全世界」都睇漏眼！
紅地氈部分要影相留念，這個重任當然由男士負責。（林迅景 攝） 林盛斌（Bob）與場外觀眾打成一片。（林迅景 攝） 王敏奕在事前公開為吳業坤（坤哥）拉票，去到後台，王敏奕依然好關心坤哥。（林迅景 攝） 陳若思幫曾錦燊整理條煲呔，好sweet喎。（林迅景 攝） 莊子璇同陳若思互相檢查⋯⋯有冇走光？（林迅景 攝） 雖然係競爭對手，但係佘詩曼同李施嬅好老友。（葉志明 攝） 提提大家，頒發嘅獎座係臨時性，所以唔需要太擔心嘅。（葉志明 攝） 「家嫂」王敏奕同TVB主席許濤好好傾，唔知講緊乜呢？（葉志明 攝） 樂易玲樂小姐開心同黃宗澤、坤哥合照。（葉志明 攝） 《萬千星輝頒獎典禮2025》「視帝」最佳男主角、「視后」最佳女主角由黃宗澤和佘詩曼奪得！（葉志明 攝）