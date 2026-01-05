你看不到的《萬千星輝2025》　「神秘女星」性感現身冇人知

《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（1月4日）於澳門舉行。鏡頭前佘詩曼、黃宗澤勇奪視后（最佳女主角）、視帝（最佳男主角），林盛斌（Bob）太激動用「真氣」震爛獎座底座，這些場面固然精彩，但鏡頭後，觀眾看不到的畫面亦同樣出色，例如，《香港01》就在後台拍得「家嫂」王敏奕從電視睇坤哥獲獎、曾志偉在台下鼓勵「最佳男新人」劉洋、李施嬅開心與佘詩曼合照。意外的是，竟有一位美女女星悄悄地性感現身在會場，「全世界」都睇漏眼！



紅地氈部分要影相留念，這個重任當然由男士負責。（林迅景 攝）

林盛斌（Bob）與場外觀眾打成一片。（林迅景 攝）

馬國明天然呆。（林迅景 攝）

劉佩玥咩事咁驚訝？（林迅景 攝）

王敏奕在事前公開為吳業坤（坤哥）拉票，去到後台，王敏奕依然好關心坤哥。（林迅景 攝）

陳若思幫曾錦燊整理條煲呔，好sweet喎。（林迅景 攝）

莊子璇同陳若思互相檢查⋯⋯有冇走光？（林迅景 攝）

倪嘉雯攞獎，大家都恭喜佢。（葉志明 攝）

曾志偉同一眾「獎老」聚會。（葉志明 攝）

雖然係競爭對手，但係佘詩曼同李施嬅好老友。（葉志明 攝）

林盛斌（Bob）功力深厚呀！（葉志明 攝）

提提大家，頒發嘅獎座係臨時性，所以唔需要太擔心嘅。（葉志明 攝）

佘詩曼同湯盈盈都係好朋友。（葉志明 攝）

曾展望同葉蒨文各有各忙。（葉志明 攝）

李芷晴「胸襟」十分廣闊！（葉志明 攝）

曾展望、葉蒨文。（葉志明 攝）

佘詩曼奪得「最佳女主角」！（葉志明 攝）

佘詩曼對fans好好㗎。（葉志明 攝）

佘詩曼和王敏奕。（葉志明 攝）

應屆港姐們。（葉志明 攝）

海兒同姚焯菲好好傾。（葉志明 攝）

原來海兒都有去！（葉志明 攝）

海兒着得好靚呀！（葉志明 攝）

《中年好聲音》班底。（葉志明 攝）

「家嫂」王敏奕同TVB主席許濤好好傾，唔知講緊乜呢？（葉志明 攝）

汪明荃同龔嘉欣研究緊個獎座。（葉志明 攝）

訪問前，黃宗澤補一補妝。（葉志明 攝）

「家嫂」王敏奕有專人化妝、梳頭。（葉志明 攝）

樂易玲樂小姐開心同黃宗澤、坤哥合照。（葉志明 攝）

《新聞女王2》成大贏家！（葉志明 攝）