萬千星輝2025｜佘詩曼四奪視后寶座　爆初入行同林文龍慘痛經歷

「新聞女王」Man姐佘詩曼再次寫下歷史，憑劇集《新聞女王2》第4度奪后！佘詩曼接受《香港01》訪問時，還未平復激動的心情，直言像「發緊夢」般，仲大爆當年與張兆輝去拍旅遊節目的辛酸史。

攞獎唔容易：個個都熬更抵夜

佘詩曼表示，每次攞獎都覺得好難、好值得鼓勵：「因為有好多人一齊角逐，其實個個人都係好畀心機做，個個人都付出咗好大嘅努力，個個人都係挨更抵夜唔夠瞓，個個都日曬雨淋，點樣可以喺呢度攞一個獎。」提到拍檔黃宗澤（Bosco） 同樣奪獎，佘詩曼大讚對方將「Kingston」這個角色發揮到極致，仲話佢哋兩個「天時地利人和」先有今日嘅火花：「佢的確係將Kingston做到超越咗劇本需要嘅嘢，成日都話咩口賤啊咩衰啊，咁其實唔係嘅我覺得，其實佢都係一個好聰明嘅角色嚟嘅，都係好大發揮嘅一個角色，佢亦都好稱職，仲再豐富咗個劇本咁樣，所以我覺得係實至名歸啊。」

渴望挑戰「接地氣」角色

另一方面佘詩曼講到她與林文龍的交情，她笑談當年剛選完港姐後，與林文龍去韓國拍旅遊節目，坦言係「人生最辛苦嘅一次」：「嗰陣要每日換一間酒店，自己搬行李、自己整頭化妝，真係好『落難』，所以之後我都唔敢再接旅遊節目喇！」

被問到奪了多屆視后後，還有什麼想挑戰？佘詩曼坦言想一些「接地氣」或者關於基層、反映現實的角色：「好想試下唔使化靚妝、唔使著靚衫、唔使去高級餐廳嘅角色，希望有機會可以演到啲更有生活感、更入屋嘅戲。」

至於曾志偉離任總經理一事佘詩曼就表示雖然不捨得，但亦支持他的決定，最重要是他可以輕鬆一點，不用再那麼大的壓力：「佢頭先話習慣朝早起，起身開會九點十五分，梗係啦！我都最憎早起身，我都做唔到高層㗎！佢已經好勁㗎啦，佢咁多嘢搞，咁多嘢要兼顧，但係日日都要開咁早，其實真係一個負擔同埋壓力囉。」