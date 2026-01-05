萬千2025｜黃宗澤憑「賤男」封雙料視帝　三哥手上接獎：睇住我大

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》已經圓滿結束，黃宗澤（Bosco）憑著《新聞女王2》中「Kingston」一角，大熱奪得「最佳男主角」，成雙料視帝。黃宗澤接受《香港01》訪問時，心情非常激動，更一度眼泛淚光。

黃宗澤憑著《新聞女王2》中「Kingston」一角，大熱奪得「最佳男主角」，成雙料視帝。(葉志明 攝)

攞完大灣區視帝以為「冇喇」

黃宗澤直言心情非常複雜，更笑稱原本以為奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」之後就已經功德圓滿：「攞完第一個大灣區獎，我已經洩咗道氣，諗住安心睇頒獎禮啦，睇吓邊個攞獎啦，點知三哥（苗僑偉）行出嚟，佢個稿仲要係咁講我，嗰下我先知：『咦！原來仲有希望㗎喎！』」當苗僑偉宣布他獲得視帝後，他的眼淚就已經忍不住滴下來了。

黃宗澤直言心情非常複雜，更笑稱原本以為奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」之後就已經功德圓滿。(葉志明 攝)

三哥頒獎意義重大

對於能在苗僑偉手中接過視帝獎座，黃宗澤表示感觸良多：「三哥係睇住我大，好開心喺三哥手上攞到呢個獎啦。」他表示因為從小就跟他們拍戲，所以能在他手上奪得這個獎項，意義非常重大。

對於能在苗僑偉手中接過視帝獎座，黃宗澤表示感觸良多。(葉志明 攝)

演「賤男」反而攞獎：好驚以後要繼續賤

黃宗澤於劇中飾演的Kingston被網民封為「極品賤男」，他笑言以前演那麼多正義警察、律師都得不到獎項，今次演賤男反而封帝，令佢好擔憂：「我好驚啊！演咗咁多年正義角色都冇獎，一演賤男就攞到，係咪以後都要演賤男？」被問到會怎樣慶祝時，黃宗澤表示一定會請邵氏的同事吃飯，因為一班同事聖誕、平安夜都陪他到處走，他非常感恩，還搞笑指要「灌醉樂小姐（樂易玲）」。