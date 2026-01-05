羅子溢失落男主角　楊茜堯送玫瑰熊冧爆安慰：你已是我們心中No.1

《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚（12日）圓滿落幕，各個獎項塵埃落定。今屆「最佳男主角」競爭激烈，最終由黃宗澤（Bosco）憑《新聞女王2》實現「零的突破」，榮膺雙料視帝。而賽前呼聲極高、憑「高深」一角備受讚賞的羅子溢，則與太太楊茜堯去年一樣，飲恨而回，不少網民都大嘆可惜。

羅子溢今年與視帝再次擦身而過。（葉志明 攝）

羅子溢今年憑飾演「高深」一角備受讚賞。（官方提供圖片）

仔女親繪獎盃卡片

雖然再次與視帝寶座擦身而過，但羅子溢贏盡家人滿滿的愛。他在頒獎禮出場時透露，出發前一對仔女擔心爸爸會失落獎項，特意送上一張寫著「To：爸爸」並畫有第一名獎盃的手繪卡。羅子溢直言感到很窩心和很感動：「帶住佢，有個幸運喺身上面。」

羅子溢出發前收到子女為他親手繪畫的打氣卡。（TVB截圖）

羅子溢直言收到這張卡很窩心、很感動。（TVB截圖）

雖然輸了獎，但贏盡家人滿滿的愛。（TVB截圖）

楊茜堯甜送玫瑰熊鼓勵

雖然老公未能獲獎，但「視后」太太楊茜堯當然第一時間送上安慰。她在社交平台貼出一張相當溫馨的照片，相中有一隻由藍紅玫瑰組成的熊仔抱著一個心心造型的公仔，並附上一張楊茜堯親筆寫的心意卡，上面寫道：「老公：你已經是我們心中的No.1」，更畫上皇冠圖案，認真Sweet爆！

羅子溢與太太楊茜堯結婚多年，依然非常恩愛。（IG截圖）

楊茜堯送玫瑰熊冧爆安慰老公。（IG圖片）

楊茜堯更感性留言，鼓勵老公繼續前行，字裡行間充滿對羅子溢的肯定與愛意：「獎項只是一個形式，為你錦上添花，你的努力和堅持早就勝過一切，過程裏收穫的成長才更加珍貴❤️屬於你的高光時刻，正在路上……..❤️加油❤️」 文尾更標籤了「最佳男主角」和「沒有最好只有更好」。

網民力撐「高深」已經係視帝

帖文一出，隨即引來大量網民留言送上祝福，好友馬國明亦有留言Emoji打氣。不少劇迷紛紛表示羅子溢的演技早已獲觀眾認可：「已經是很多觀眾心目中的視帝」、「高深呢個角色已經深入人心，羅子溢已經係好多觀眾心目中嘅最佳男主角」，更有人寄語他明年再戰：「期望今年再接再厲，明年頒獎禮再登高峰！」有太太及觀眾的無限量支持，相信羅子溢定必越戰越勇。