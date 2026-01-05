鍾澍佳領獎「不忘本」感言被中斷　霸氣回應震攝全場：真係夠膽啊

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》昨晚（4日）圓滿落幕，收視口碑雙豐收的台慶劇《新聞女王²》，全晚囊括9大獎項，當中包括奪得「最佳劇集」，成為大贏家。總監製鍾澍佳（佳導）率領包括「Man姐」佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海馬、龔慈恩及馬國明等一眾台前幕後齊齊上台領獎。佳導在台上的一番感言相當感觸，直言自己19歲便加入TVB，強調「做人做事最緊要不忘本」，道盡對TVB栽培的感激之情。

《新聞女王²》在頒獎禮上，全晚囊括9個獎項，當中包括奪得「最佳劇集」，成為大贏家。（TVB節目截圖）

黃宗澤和佘詩曼皆憑《新聞女王²》贏得視帝、視后。（TVB節目截圖）

視TVB為娘家：識嘅嘢都喺度學

《新聞女王》1、2皆贏盡話題，作為靈魂人物的佳導功不可沒。他在台上接過獎項後，感性表示：「今次個主題係『貪新不忘舊』，我諗我哋呢個台上面所有同事都好，我哋台前幕後都好，我諗無一個唔係喺TVB度長大。我哋識嘅嘢、我哋學到嘅嘢，全部都係由TVB度學返嚟，我係19歲入嚟TVB嘅！其實識嘅嘢，或者我哋而家做到任何成績嘅嘢，其實都要多謝TVB，無TVB，無我哋！」

鍾澍佳率領眾人上台攞獎。（TVB節目截圖）

鍾澍佳一番肺腑之言，道盡對TVB栽培的感激之情。（TVB節目截圖）

貪心不忘舊，最緊要不忘本

除了懷舊，對於大會主題，鍾澍佳亦有獨特見解。他認為創作需要不斷創新，但做人的宗旨不能變。他直言：「今次個主題係『貪新不忘舊』，我哋當然要不斷創新，或者做好啲我哋嘅作品，令到呢個作品有更加多嘅意義。」除此之外，他更補上一句：「但係重要係後面嗰句，唔係話不忘舊，係要『不忘本』，我覺得呢個係好緊要嘅，做人。」

佳導直言貪新不忘舊，最緊要還有不忘本。（TVB節目截圖）

佳導直言沒有TVB，就沒有他們。（TVB節目截圖）

感言被圈 霸氣回應

不過這個時候卻突然發生了一段小插曲，正當佳導準備點名李施嬅和龔慈恩分享感言，並鞠躬答謝台前幕後付出時，司儀車婉婉誤以為致謝詞已完畢，隨即插話：「恭喜晒，恭喜晒《新聞女王2》嘅團隊！」面對感言「被結束」，佳導即時霸氣回應：「未啊、未啊！唔好Cut我！」並拋出5字：「真係夠膽啊！」其氣場瞬間震懾全場。

佳導鞠躬答謝一眾台前幕後的付出。（TVB節目截圖）

佳導感言被中斷，霸氣回應。（TVB節目截圖）

李施嬅感激劇集助開拓內地市場

之後，李施嬅和龔慈恩再次被佳導演點名到台前發表感受。李施嬅笑言最初以為對方只是找她「敘舊」：「其實拍《新聞女王》，我都係諗住嚟搵佳導學下嘢，點不知拍咗個咁優秀嘅劇集，仲有第二部，即係第一次第二部可以一樣拍得咁精彩。呢部劇唔單止自己優秀，亦都幫到我哋每一位演員更加好，亦都多謝幫我開發咗大陸嘅市場……真係非常非常之感謝《新聞女王》，即係無《新聞女王》都無我。」

李施嬅感激遇到《新聞女王》。（TVB節目截圖）

龔慈恩開心遇到《新聞女王》團隊。（TVB節目截圖）

龔慈恩最後也表示很開心遇到《新聞女王》團隊，台前幕後都為他們每一個演員在加分，「所以呢個係一件好幸福嘅事」。最後，佳導亦不忘感謝公司各部門的同事，以及商務部和所有贊助商，笑言：「如果冇你哋呢，我哋係冇可能繼續拍落去嘅，所以特別多謝你哋！」盡顯監製既感性又識做的圓滑一面。

TVB劇集《新聞女王》播出後引起全城不少熱話，更贏盡收視及口碑。(微博@佳佳導演)

鍾澍佳絕對係《新聞女王》靈魂人物。

鍾澍佳近年動作頻頻，成為TVB 77工作室總監後，再獲TVB升職，最新職位是電視廣播有限公司副總裁（戲劇合拍），非常架勢。鍾澍佳積極推動港劇創新與合拍劇發展，開拍多套新劇，當中包括大熱劇集《新聞女王2》及醫療題材新作《巨塔之後》，吸引不少新舊演員自薦參演，成為業界神話。現在於頒獎禮或公開場合中，藝人得獎感言除了例牌「多謝珍姐（曾勵珍）、樂小姐（樂易玲）」外，「多謝佳導」已成為新常態。

鍾澍佳早前帶領《新聞女王》團隊現身澳門與觀眾互動，並強調續集會以劇本質素為先，選角亦公開徵求意見，務求為觀眾帶來驚喜。他坦言，回流香港後希望憑內地經驗重振港劇聲威，並積極與內地平台合作，令港劇產量及質素同步提升。鍾澍佳亦表示，未來將持續探索「大女主」及現代女性題材劇集，務求打破港劇「師奶劇」標籤，吸引更多年輕觀眾。