68歲TVB忠臣年頭即有工開勁開心　監製Hold期唔俾拍其他戲勁搶手

現年68歲的老戲骨李成昌，演出逾180部作品，近年在多部劇集中演出奸角，獲封「奸人」專業戶。現實中的他效忠TVB近半世紀，三度被挖角從不動搖，因而獲封「TVB忠臣」之名。忠心有回報，去年他宣布續約兩年兼加人工，獲得150個騷。可是宣布續約後，李成昌卻一度「消失」，被猜測提早退休。近日李成昌分享開工拍《璀璨之城》的片段，爆監製不讓他拍其他戲之餘，並澄清：「我半退休狀態咋！」

李成昌效力無綫近半世紀，在處境劇《香港81》裡面飾演新移民「康仔」一角，成為他的人生轉捩點。（《香港81》劇集截圖）

李成昌6月開工連踩兩劇。（抖音）

年頭為新劇開工

李成昌近日在社交平台上載片段，他正為新戲《璀璨之城》開工，他身處劇組中，有得拍戲，個人十分精神。李成昌先再次澄清「消失」質疑，他說：「唔好以為我唔使做喎吓，我仲未退晒休㗎！」李成昌曬出現場環境，並激讚：「正啊！」李成昌透露，監製不准他拍其他戲，「其他嘢唔拍得，監製唔俾。」李成昌再度強調是「半退休咋！」有網民羨慕李成昌的生活，「好羨慕你現在的狀態，得閑就旅遊，唔得閑就賺錢」。

李成昌考入TVB第8期藝員訓練班。（影片截圖）

李成昌在《殺手》中充分演出那種喪心病狂的特質，在劇本帶領之下，「佛爺」簡直是比主角更加搶鏡。（《殺手》截圖）

三度挖角不動搖

李成昌藝訓班入行，獲曾勵珍青睞招入處境劇《香港81》，演「康仔」成名，他曾接受《星光背後》訪問說：「嗰時好開心，出街有人叫你康仔，爆騷最高一年有24個月糧，我嘅第一層樓，買第一架車，都係康仔。」惟處境劇五年後收檔，使李成昌陷入超過一年低潮，「係好多擔心，先係收入無咁穩定；另外，假假地都做開主角，我又唔識其他監製，出到去有無監製用你？」之後他曾演過沒名字的角色，後來他於《旭日背後》夥拍鄧萃雯首演奸角殺出血路。李成昌最感激伯樂曾勵珍，他坦承先後有麗的、亞視及王維基的HKTV三次找他跳槽，從沒離巢是因不滿人工，「麗的亞視兩次都係人工低，我一返去同公司講返，公司都俾夠我，早知我講多啲啦。到第三次王維基，我係有啲嬲，佢搵人同我傾，應該搵齊我啲資料，佢竟然唔信我喺TVB嘅騷錢有咁多，咁我就唔再傾！」

供女兒英國讀書

李成昌去年曾拍片表示，近年拍了多套戲等待出街，他說：「我退而不休。不過呢，我要拿回些時間來做自己的事情，例如去旅行或行山，但其實我陸續都有拍劇，包括：《璀璨之城》，現在我們等開工，而之前也拍了好幾套，有5、6套都還沒排到出街，有《非常檢控官》、《金式森林》、《正義女神》及還有兩套，只是還沒有播出而已，當然事前要精選過，看過才能出，大家不用擔心，給點耐性。」近年他為了供女兒在英國讀多兩個心理學碩士學位，68歲繼續開工心甘情願。

李成昌澄清未有完全退休。（小紅書）

正在拍新劇《璀璨之城》。（小紅書）