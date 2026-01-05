炎明熹再度傳出加盟Sony　1月7日將推新歌MV並宣布重大消息

炎明熹（Gigi）自去年開始因合約問題被前公司TVB雪藏，直到今年她終於宣布離開舊東家自組公司，上年平安夜更舉辦了離巢後首個個唱。今日，根據《東網》報道指出，炎明熹將於1月7日推出新歌MV，兼宣佈加盟Sony Music。

炎明熹與粉絲共渡一個溫暖的平安夜。(葉志明 攝)

「樂壇小天后」炎明熹平安夜更舉辦了離巢後首個個唱。(葉志明 攝)

炎明熹Encore時感動落淚。(葉志明 攝)

炎明熹自組「然后工作室」

炎明熹年紀輕輕就已經當老闆，獨攬公司所有股份，但原來她早在上年2月時未與TVB完約就已經「舖定後路」。有指她「超前部署」早於2月時已經成立「然后工作室有限公司」，她以真名「王爖熹」作商業登記，除了她之外，工作室還有3位董事。雖然有3位董事，但炎明熹就擁有全數股份，為事業重新鋪路。另外亦有指她於九龍灣一個廣場租用工作室，月租連管理費更逾3萬多元，除了租金外，加上員工工資及雜費等，她每月或需應付數萬元的基本開銷，真的要密密接工作才能應付。

炎明熹過往性感造型。（IG@yiminghay）

炎明熹上年與TVB完約。（資料圖片）

炎明熹上年已傳出加盟Sony

其實炎明熹並不是第一次傳出加盟Sony Music，在上年年頭，有傳她約滿TVB後正式過檔Sony Music，當時有傳媒向Sony Music查詢，但未獲回覆。香港Sony Music旗下歌手及組合有陳柏宇、林奕匡、布志綸、力臻、葉巧琳、黃妍、區子琳、小塵埃、per se等，按局勢睇，炎明熹落加盟定有助公司聲勢。