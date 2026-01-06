張頴康離巢後無緣頒獎禮　與太太麥雅緻食菠蘿油慶祝相識18周年

《萬千星輝頒獎典禮2025》剛過去，一眾小生花旦盛裝出席爭獎。不過，兩個月前正式宣布離巢TVB的張頴康，雖然在重頭劇《巨塔之后》都有發揮，但就榜上無名，亦沒有出席典禮。雖然無緣參與電視界的熱鬧派對，但原來頒獎禮當日對張頴康來說有更深層意義，因為當天正是他與太太麥雅緻相識18周年的紀念日！

張頴康兩個月前宣布離開效力19年的TVB。（IG@cheungwinghong）

茶記放閃食菠蘿油 自封「菠蘿油王子」

「愛妻號」張頴康在社交平台發文，深情多謝老婆當年的一個決定：「老婆！多謝你喺18年前嘅今日，第一次俾我聯絡你，仲應我約出咗嚟睇戲，令到我今日可以擁有一個屬於我哋嘅家庭！」他分享了幾張慶祝相片，相中兩公婆身處茶餐廳，一人一個菠蘿油，笑容幸福又燦爛。他搞笑自封「#其實我哋都係菠蘿油王子」，並寫道：「今年一樣，同老婆照舊簡簡單單咁過呢個相識紀念日！真係好簡單，只係食個菠蘿油！」除了食包，兩人當然亦有情深一吻放閃，甜度爆錶。

張頴康與太太麥雅緻食菠蘿油慶祝相識18周年。（IG@cheungwinghong）

「超級電燈膽」逼爆搶食 一家五口超溫馨

雖然是兩公婆的紀念日，但身為好爸爸好媽媽，當然少不了家中的寶貝。張頴康笑指浪漫約會被三個「強勁嘅電燈膽」介入，包括大女小豆（張雅喬）、二仔小花生（張迅橋）和細仔小蛋黃。照片所見，一家五口擠在卡位，場面熱鬧又幸福，張頴康無奈又寵溺地表示：「呢個菠蘿油，俾三個強勁嘅電燈膽分咗嚟食！所以要叫多幾個！」最後他不忘感激老婆辛勞照顧家庭：「老婆！辛苦你照顧住我哋個家！我愛你！期待以後每一個紀念日都可以同你簡單咁過！」

張頴康笑指浪漫約會被三個「強勁嘅電燈膽」介入，就是三個仔女。照片所見一家五口擠在卡位，場面熱鬧又幸福，難怪要叫多幾個一齊食。（IG@cheungwinghong）

網民送祝福：錫老婆嘅男人最聰明

帖文一出，不少人盛讚阿張頴康是絕種好男人，留言：「錫老婆嘅男人最聰明，最幸福」、「好sweet and warm，嘩，哩啲就係超愛老婆的男人」，亦有網民指這種平淡生活比任何獎項更珍貴：「簡單其實最幸福」、「祝白頭到老」。雖然今年張頴康沒有在頒獎禮上出現，但他贏得的「最佳丈夫」及「最佳爸爸」稱號，相信含金量更高！