蔡卓妍驕軀抵禦寒風大騷纖腰腹肌馬甲線　行完山最擔心呢個部位

蔡卓妍 (阿Sa) 身材一向Fit爆，除了天生麗質，後天努力也是必不可少。阿Sa向來有做運動的習慣，不時會行山跑步做gym等，來保持最佳狀態，去年更被爆與她的健身教練Elvis拍拖。阿Sa早前到了韓國首爾旅遊，就瘋狂品嚐當地美食。不過她吃多了便會做運動keep fit，可謂非常自律。她去完首爾返港後，就曾出post分享了她做運動的照片，以「生命在於運動 (吃) 😛」為標題，發文寫道：「Work Hard Play Harder 首爾之旅吃到太多美食😍 又到還債時間😅 #運動是為了吃更多美食 #該吃吃該練練 #food #唯有美食與運動不可辜負 」怪不得她總是食極唔肥。

蔡卓妍迎來43歲生日。（蔡卓妍微博圖片）

蔡卓妍依然有少女味。（蔡卓妍微博圖片）

有傳蔡卓妍與健身教練Elvis拍拖。(ig圖片)

大方捲起衣服曬健身成果

日前阿Sa就去了孖崗山行山，並在IG曬出她輕露小蠻腰的行山靚相，發文寫道：「今年第一山，對我嚟講，最叻唔係去到終點，而係堅持到早起身去起點。#好難㗎真係 #孖崗山 #thetwinspeak #好擔心聽日兩條腿」。由於天氣寒府，相中可見阿Sa穿上了長袖衫及長褲，不過她就將衣服下襬捲起來，以驕軀抵禦寒風，大騷她的誘人小蠻腰，還隱約可見腹肌和馬甲線，盡顯平日努力運動的成果。