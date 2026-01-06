Carina@VIVA成CK香港代表　紅bra廣告將覆蓋全亞洲：阿媽我得咗

女團VIVA成員Carina（李晞彤）日前受國際時尚品牌Calvin Klein邀請，拍攝全新一輯廣告。廣告將覆蓋全亞洲地區，內地率先曝光後，今個月亦會陸續於亞洲其他地區上架。

品牌特意安排Carina飛往上海拍攝，而這次亦是她首次挑戰內衣性感極限的拍攝，同場更有台灣型男人氣歌手婁峻碩以及兩位內地人氣模特，難怪她說這次「上海內衣初體驗」緊張到不得了，收到消息後更開心到同阿媽講：「呢鋪我得咗呀！」

至於拍攝期間會否尷尬，Carina大讚客戶及拍攝團隊好細心，表示：「可能驚我會尷尬，所以拍攝時候都會叫啲男工作人員，可以迴避就迴避下。」又謂一開始不太習慣性感示人，但熱身過後便放鬆起來，而且整隊Crew都對她十分照顧，「成日都問我使唔使休息、需唔需要毛巾、需唔需要暖爐。」她認為照顧完全周到，能讓她可以專心投入工作。

品牌過往硬照模特都甚有知名度，例如Jennie@BLACKPINK、柾國@BTS、張藝興、MIRROR的盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）等等，素來有「男女神收割機」美譽。Carina指自小一直希望可以拍攝該品牌的內衣系列廣告，這次拍攝絕對是她作為新人在事業上一個重要里程碑！