蔣祖曼頒獎禮秒變小粉絲激擁佘詩曼　揭Man姐走路自帶風背後辛酸

《萬千星輝頒獎典禮2025》日前圓滿落幕，連日來，一眾得獎者和參與者紛紛透過社交平台抒發感受。其中憑藉《新聞女王2》與佘詩曼（阿佘）結緣的蔣祖曼，昨晚（5日）在IG貼出兩年出席頒獎禮見證阿佘攞視后的片段，並撰寫長文剖白對「Man姐」的崇拜之情，不僅感動網民，更引來佘詩曼本尊親自留言：「睇完。喊咗。」

蔣祖曼今年憑藉台慶劇《新聞女王2》中「白書昀」一角成功殺入「最佳女配角」十強。(陳順禎 攝)

蔣祖曼參演《新聞女王2》與佘詩曼（阿佘）結緣，劇中「昀心CP」深受網民喜愛。（劇集截圖）

兩年前初見秒變小粉絲

蔣祖曼在文中透露，第一次見到阿佘，是2023年頒獎禮當晚。她形容當時自己就像一個「小粉絲」一樣，只敢在遠處悄悄張望。當時阿佘給她最震撼的第一印象，正是那特別的走路方式：「自信瀟灑從容輕盈，就是傳說中走路『自帶風』的樣子。」這份強大的氣場，令當時的蔣祖曼只能仰望。

蔣祖曼在文中透露，第一次見到阿佘，是2023年頒獎禮當晚。她形容當時自己就像一個「小粉絲」一樣，只敢在遠處悄悄張望。（IG截圖）

蔣祖曼指兩年後，跟阿佘合作後，更加敬佩對方。（IG截圖）

揭「新聞女王」背後的沉重代價

隨著兩年後幸運地加入《新聞女王》團隊，蔣祖曼終於有機會與阿佘近距離合作。她坦言，在真正接觸過後，才明白那陣「風」，是來自無數個寂寞無眠的夜晚，對角色劇本的堅持，以及對壓力和疲累的消化。蔣祖曼感性地寫道：「昨天（4日），我望著她走上頒獎台的背影，她看起來始終如此身姿從容，但我們都知道這份輕盈背後有曾經多麼沉重。」字裡行間流露出對阿佘滿滿的敬佩。

蔣祖曼與阿佘自拍。（IG截圖）

蔣祖曼這次終於鼓起勇氣，給了阿佘一個「紮實擁抱」。（IG截圖）

阿佘感動親回：喊咗

相比起兩年前的遠遠張望，蔣祖曼這次終於鼓起勇氣，給了阿佘一個「紮實擁抱」。她表示：「有幸，能感受到這個真實的溫度。」並在文末激動地引用其劇中金句高呼：「我哋全部人都，好！好！好！鍾意你，佘詩曼！」而這篇真摯的「告白文」，隨即引來阿佘親自回覆：「睇完。喊咗。」兩人惺惺相惜的互動，讓不少粉絲大呼期待「雙曼」這對高顏值組合再合作。

不少網民期待兩人再次合作。（IG截圖）