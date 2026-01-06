Google搜尋2025｜分析劇集及節目 依然TVB霸榜卻有對手悄悄爭天下

Google最新公布了2025熱搜排行榜，這個榜單間接反映了上年發生的大事，一些人物榜單也能看出其人氣所在。有一些榜單與娛樂息息相關，例如「本地娛樂名人」、「電影」、「歌曲歌詞」、「演唱會」、「劇集及節目」與「環球娛樂名人」。

在「劇集及節目」方面，依然是無綫（TVB）的天下，榜單上有六套是在TVB播出，分別是《新聞女王2》、《奪命提示》、《巨塔之后》、《刑偵12》、《女神配對計劃》與《太陽星辰》，其中《女神配對計劃》是榜單中唯一的非劇集類節目。這類本土製作戀愛真人騷並不多，但早在外國已非常盛行兼極具話題性，觀眾不僅關注配對結果，更喜歡搜尋參加者的背景。今次證明了這類真人騷即使是木土製作，在香港亦有強大的流量，未知《女神配對計劃》的成功，會否為本土製作戀愛真人騷打下強心針？

第3位《許我耀眼》與第5位《難哄》，在內地也是爆紅的存在，證明香港人已開始對內地製作劇集愈來愈接受。另外第8位《苦盡甘來遇見你》與第9位《暴君的廚師》則是韓劇，在香港一直有影響力。不過上述四套，再加上TVB有播的《太陽星辰》，都是Netflix會播放的劇集，也可反映出香港人看影視娛樂上，Netflix的存在感愈來愈強。

