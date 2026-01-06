鍾欣潼分享粉絲所送禮物　不滿一小粉絲舉動：我要教育一下你哦

現年44歲的鍾欣潼 (阿嬌) 入行多年以來一直深受粉絲偏愛，自2001年出道至今24年一直穩站一線女星的地位，不論在香港抑或是內地都擁有極高人氣。縱然多年前阿嬌曾捲入陳冠希不雅床照事件中，她的粉絲依然對她不離不棄，且至今依然持續吸粉中。阿嬌向來亦相當寵粉，每次被粉絲偶遇時總是表現出親民友善的一面，會為粉絲簽名和合照。阿嬌自從年前減肥成功後，不時於社交網大方曬出好身材，給粉絲大派福利。阿嬌除了會分享她的靚相，也會分享她的日常生活點滴，積極經營她的社交帳號，隔空與粉絲互動。

阿嬌出了名是絕美神顏。（鍾欣潼微博圖片）

鍾欣潼好可愛。(抖音截圖)

鍾欣潼好青春。(抖音截圖)

不滿一事要教育一下小粉絲

昨日有Twins的粉絲於社交網分享了一條阿嬌曬出粉絲送她禮物的短片，片中阿嬌坐在地上，前面放了一大堆她粉絲寫給她的信以及禮物。阿嬌表示：：「今天我就跟大家聊一下我的粉絲們，一路他們都很支持我，見到我的時候都會寫一些信啊，或者是給我一些小禮物，是他們自己做的。我今天就選了一些。」阿嬌分享了一些她挑選的信件和禮物，盡是粉絲們對她的心意。而其中有一封信是她的小粉絲與媽媽一起寫的，還畫了畫。阿嬌說：「她叫小蘋果，但我有點不喜歡的，就是...我要教育一下你哦，什麼叫親愛的鍾欣潼阿姨？和蔡卓妍阿姨呢？你媽媽沒有跟你說姐姐不喜歡你這麼稱呼我嗎？」說罷便笑了笑表示皮一下，並非真的生氣。

阿嬌分享粉絲送她的禮物。(小紅書)

阿嬌分享粉絲送她的禮物。(小紅書)

阿嬌不滿一位小粉絲。(小紅書)

阿嬌要教育一下小粉絲。(小紅書)

阿嬌不滿被叫阿姨。(小紅書)

阿Sa都被叫阿姨。(小紅書)