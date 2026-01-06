Google搜尋2025｜本地話題人物竟有近半涉偷食　一人更被當場捉姦

Google最新公布了2025熱搜排行榜，這個榜單間接反映了上年發生的大事，以及一些風雲人物。有一些榜單與娛樂息息相關，以下就分析一下其上榜原因。

今年的「年度熱搜本地話題人物」中，竟意外地有幾個都與「捉姦」、「出軌」、「婚外情」這些有關。先是「最強小三」五索，她在去年1月被影到與66歲的大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗在餐廳激吻，直認自己做情婦，一開始已知道馬清鏗有太太，仍為男方誕下四個仔女。她揚言：「小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要！」還表示不介意被人說賤格和沒有廉恥，爆出金句：「我住山頂你哋住秀茂坪。」等，引起不少話題。

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

五索與馬清鏗相戀9年間總共誕下4個小朋友。（網上圖片）

而「吳泳」則是小薯茄成員「阿冰」吳冰的胞妹，她被爆偷食已婚健身教練William，大婆網紅FaFa網上上載吳泳衣衫不整躺在床上的捉姦片，詳述捉姦經過，其後男主角更因難抵壓力燒炭。至於另一YouTuber「混血肥仔」，則被爆背著老婆芊蕙子，密會旗下藝人丁彥均（丁丁），引起偷食風波，更被芊蕙子發文寸爆，令男方形象插水。

被指偷食的健身教練William，與太太Fafa僅結婚三個多月，但女方指自己已三度發現對方偷食。(ig圖片)

吳泳（右）被指與人夫健身教練被捉姦在床。（IG圖片）

吳泳向FaFa道歉。（IG圖片）

丁丁指自己曾與混血肥仔互相了解，但最終並無發展。（YouTube@BBO | Black Box office）

試當真上榜原因，則是因為這個YouTube龍頭在去年4月預告將於五周年大日子「執笠」，連隨製作出超具話題的《墨魚遊戲2》，規模史無前例，連結老中青三代藝人。

由游學修、蘇致豪及許賢創立的YouTube頻道「試當真」，是香港YouTube界龍頭，曾搞過四台聯播，亦經常邀請到娛樂圈的天王天后級人馬合作拍片。不過今年愚人節，試當真宣布將於10月26日五周年大日子「執笠」。（Instagram：neoyau19）

江旻憓和莊雅婷都是政壇焦點，江旻憓是奧運金牌得主，卻突然宣布參選立法會旅遊界別選舉，不過其對答方式及經驗遭到質疑；而民建聯小花莊雅婷則是全港最年輕委任區議員，卻突然報名參選2025香港小姐，成為網民熱討對象，但最終她在爭議聲中快閃宣布退選以「保護議會形象」。

民建聯小花莊雅婷參過2025年港姐，不過極速退選。

張潤衡當年因八仙嶺大火毀容，不過歷年來屢有傳言指大火與他在山上食煙有關，去年方東昇團隊製作的無綫節目《真相猜‧情‧尋》再將大火「翻案」，因而令張潤衡再受關注。節目尾聲方東昇以張潤衡當年受訪的對白：「真相，畀你搵到又點呢？」作結，全句為：「如果搵到答案，但無汲取教訓，歷史遲早重演，悲劇只會再臨，到時或者會真正應驗一句話：真相，畀你搵到又點呢？」眾多觀眾和網民認為他明顯有骨及抽張潤衡水，而張潤衡亦有發文回應，認為節目將其言論曲解。

2015年7月3日，張潤衡接受壹傳媒旗下由李慧玲擔任主持的《壹錘定音》訪問，被問想不想知道山火真相，他一句回應：「其實，真相，你搵到又點啫？」時至今日仍不斷被放大，他當年受訪時都直認知道自己的答案哽耳。（fb@李慧玲）

節目尾聲，方東昇以張潤衡當年受訪的對白：「真相，畀你搵到又點呢？」作結，被認為是「有骨」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

黃澤林：2025年網球成績大爆發，殺入首爾挑戰賽四強及美網正賽，更在全運會奪銅，是正能量流量擔當。

潘希淳：名醫潘冬平之女，其獲獎作品「藥倍安心」被指控「請槍」，最終她放棄獎項，引發對學界公平性的爭議。

