義和｜李佳芯演黑幫阿嫂沉重到崩潰　黎諾懿打戲拍到靭帶撕裂九成

由黎諾懿、Ali李佳芯主演的馬來西亞Astro Originals黑幫權謀劇《義和》（The Exiled），開播以來不僅話題十足，而且口碑甚佳，二人飾演的黑幫人物江湖味十足，一洗7年前《BB來了》的新手爸媽形象，新劇不乏追車、講數、槍戰、打鬥等刺激場口，不過吸睛鏡頭的背後，兩位主角都付上「代價」，其中連場打戲的黎諾懿，觸痛舊患，膊頭韌帶九成撕裂，而Ali則指今次角色大部分都是沉重場口，絕對是有血有淚。

黎諾懿、李佳芯飾演黑幫人物，江湖味十足，一洗7年前《BB來了》的新手爸媽形象。

《義和》講述黑幫「義和」老大突然身亡，內部權力真空引爆連場角力，飾演老大老婆「冰姐」的Ali與社團第二把交椅「漢哥」的黎諾懿，及虎視眈眈的黑幫新勢力和警方，展開一場龍爭虎鬥，當中「漢哥」黎諾懿更有連場打戲，黎諾懿表示：「今次有好多古惑仔打鬥戲，有好多拳腳、動刀，最驚險係用到真嘅鐵刀、鐵鏟，要拍啲斬人戲份，真係要好小心，記得其中一個演員打完之後，佢成手都係血，因為佢畀個鐵鏟整親。」

《義和》講述黑幫「義和」老大突然身亡，內部權力真空引爆連場角力，飾演老大老婆「冰姐」的Ali與社團第二把交椅「漢哥」的黎諾懿，及虎視眈眈的黑幫新勢力和警方，展開一場龍爭虎鬥。

黎諾懿亦因為拍攝打戲，膊頭嚴重受傷，他說：「本身右邊膊頭有舊患，而為了應付大量打戲，搞到靭帶撕裂咗九成，而家仲醫緊，未完全康復，今次真係瞓身演出。」問到諾懿今次飾演古惑仔，可有向老友鄭伊健取經？黎諾懿自言角色表面斯文、內𥚃兇狠，是一位渴望洗白的古惑仔，沒有任何角色可參考。

黎諾懿亦因為拍攝打戲，膊頭嚴重受傷，他說：「本身右邊膊頭有舊患，而為了應付大量打戲，搞到靭帶撕裂咗九成，而家仲醫緊，未完全康復，今次真係瞓身演出。」

至於飾演社團大嫂「冰姐」的Ali，為了投入角色，數月來沉浸在陰沉的情緒當中差點崩潰，她說：「冰姐係一個好多經歷嘅人，老公過身、擔起社團責任，又要打、撞車，仲要有聲嘶力竭咁喊嘅戲份，大部分都係沉重場口，對演員嚟講係好慘，開機拍攝前嘅準備，連埋拍攝，幾個月都要沉溺呢種情緒！好彩暫時呢幾年，我都係一年一劇，有足夠嘅體力同精神去應付，雖然係沉重，但演繹上係過足戲癮，因為正常人生好難會做到呢啲嘢！」

飾演社團大嫂「冰姐」的Ali，為了投入角色，數月來沉浸在陰沉的情緒當中差點崩潰。

「冰姐」的人設與現實的Ali可謂有極大反差，Ali指：「其實飲酒、食煙，出入夜場，對現實生活嘅我已經係反差，不過講最大反差就係『氣場』，外人可能覺得我好硬淨，但我覺得自己唔係好有氣場，我個底蘊係順其自然，所以同冰姐一出場就要好壓場，喝一聲啲人就靜晒個氣場，好大反差。」