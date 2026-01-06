陳凱琳帶挈全家一齊拍廣告老公極配合　同鄭嘉穎食飯前當眾咀咀

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。而鄭嘉穎自成家立室後，則大幅減產，轉型住家男。近年甚至有指鄭嘉穎賺錢不及老婆，被嘲要靠老婆養。

陳凱琳指鄭嘉穎為人直率表裡如一。（IG圖片）

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

同老公食飯前當眾咀咀

陳凱琳作為全港最吸金的KOL，真是接job接到手軟，昨日她就於IG分享了一段短片，是她一家人，包括她老公鄭嘉穎，她爸爸媽媽、她的三個仔仔在家中食飯，桌上擺滿了餸菜，極之豐富。而鄭嘉穎和陳凱琳在開飯前，竟然突如其來當眾來個甜蜜咀咀，完全估不到兩人就連食飯都會如此痴纏。片中又揭露了陳凱琳一家平日過時過節的大餐都是由她媽媽親自主理，一手包辦，不過他們都很討厭吃完飯之後要洗碗。其實這條片是一條廣告片，陳凱琳可說是帶挈全家一齊拍廣告，全家總動員上陣，而她老公更是十分配合，與她在鏡頭前咀咀，拍劇都未必可以看到。

陳凱琳同鄭嘉穎食飯前都要咀咀。(陳凱琳IG截圖)

陳凱琳同鄭嘉穎當眾咀咀。(陳凱琳IG截圖)

陳凱琳同鄭嘉穎好恩愛。(陳凱琳IG截圖)

陳凱琳求她媽媽煮大餐。(陳凱琳IG截圖)