TVB「綠葉王」內地獲啤酒女郎伴駕出巡　氣勢直逼一線變登台王

在TVB默默耕耘逾20年的「綠葉王」劉天龍（Andy），近年轉戰內地市場大受歡迎。早前他獲國際知名啤酒品牌嘉士伯邀請，遠赴佛山擔任跨年演出嘉賓。現場排場極具威勢，劉天龍進場時獲多名身材高挑的啤酒女郎「伴駕」開路，氣勢直逼一線巨星。



劉天龍做過好多警察角色。（IG圖片）

劉天龍做過好多警察角色。（IG圖片）

佛山跨年派頭十足 網民：氣勢直逼視帝

劉天龍早前於社交平台分享在佛山演出的盛況，他在兩名身穿制服、長腿吸睛的啤酒女郎帶領下步入紅地氈，不少網民驚嘆他在內地的人氣及待遇：「好威風！」、「TVB綠葉去到內地真係變巨星」。

氣勢十足！（截圖）

氣勢十足！（截圖）

2001年入行演盡「路人甲」 曾零收入：坐喺度等運到

別看劉天龍今日在內地「撈得風山水起」，其實他的演藝之路走得相當艱辛。劉天龍於2001年加入TVB第15期藝員訓練班入行，同屆同學包括林峯、楊茜堯（楊怡）等。然而，他在大台二十多年間多數飾演「閒角」，由路人甲、保鑣、CID演到醫生，角色名字往往不被觀眾記得。

劉天龍早幾年北上登台。（IG圖片）

他曾透露在TVB零底薪，生活壓力極大，最辛酸時期，零收入。他曾接受香港01訪問時曾入不敷支，說：「呢一行係咁，當你覺得冇嘢做想走嘅時候，又突然間有希望有機會，之後又會冇咗，就係咁捱吓一年捱吓又一年，咁就廿年。呢廿年一路做都開心嘅，因為真係鍾意。講起其實都幾諷刺，自從我拍完呢套戲之後真係停晒，連路人甲都冇人搵我做！而家轉咗「一騷」約，連底薪都冇埋。收入唔多真係食緊以前啲老本，真係見步行步，坐喺度等運到。」

劉天龍。（IG圖片）

轉戰內地成功逆襲 由「綠葉」變「登台王」

幸好，隨著港劇在內地的普及度，不少TVB熟面孔在內地都有極高辨識度。劉天龍近年看準時機，頻頻北上登台及接拍商演，他稱：「與TVB現在轉左part-time形式，有適合嘅角色，我都會參與，對上《新聞女王2》，我都有份參與。」至於演出費，他透露：「都有五位數字，我都相當滿意，錢都係其次，最緊要滿足到客戶嘅需求，令到氣氛熱鬧，客戶滿意，觀眾開心，係我最大滿足感。除咗內地演出之外，嚟緊四五月都會去馬來西亞演出。」

好威水！（IG/@andylau729）

好多騷！（IG/@andylau729）

厲害！（IG/@andylau729）