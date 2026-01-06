ERROR經理人為保錡《造星VI》負評護航　193竟不認同惹內訌揣測

《全民造星VI》總決賽日前在澳門圓滿落幕，除了賽果備受關注，ERROR成員Dee（何啟華）及保錡客串做司儀亦成為熱話。保錡自從去年初「ViuTV叻仔」事件後已沉寂近一年，每當公司試圖將他解凍，網上仍有爭議之聲。而近日他在《造星VI》中，貫徹其「Goodest English」風格，以港式英語訪問韓國評判少女時代成員孝淵，又叫古天樂簽名時簡寫他名字的簡稱「PK」，結果惹來網民狠批他不分場合、表現失禮及不莊重，會影響孝淵對香港藝人觀感，更叫他退出ERROR別再做「豬隊友」。雖然保錡過往都惹上不少是非，但ERROR經理人濟哥今次罕有發文護航，豈料竟惹來另一成員193（郭嘉駿）公開表示不認同，爆發內訌疑雲！

《全民造星VI》總決賽上，ERROR成員Dee（何啟華）及保錡客串做司儀，訪問評判少女時代的孝淵，亦成為熱話。（ViuTV）

保錡訪孝淵再惹批評 經理人濟哥爆臨危受命得兩日準備

其實《造星VI》總決賽當日，Dee哥指原本ERROR只得肥仔參與演出，透露193因工作情況及私人事缺席，表示：「唔知點解我同保錡就出現咗。」對於有人話保錡執二灘但做得很差，一向與ERROR情同手足的經理人濟哥昨日（5日）在Threads發文，他說：「唔係執係頂，得兩日就係，仲要今日5/1有工作，知道要幫手，我同佢講都即刻肯嚟頂，仲要佢早一日嚟咗production，叫佢幫手排一排，佢都即刻過黎排同夾下稿，訪問係得古生同gigi 喺稿上面，因為直播要拖所以新加訪問，佢哋唔知有翻譯，英文講得唔好叫唔尊重，咁大家以後唔好用你啲港普啦因為咁樣係好唔尊重，對唔住大家我以後都唔會講港普尊重thanks」他意思是保錡捱義氣臨危受命，且準備時間短。但「港普」一段網民就覺得有點兒寸，但其實以往ERROR都常常在訪問或節目以港式英文、港普等說話，頗有綜藝效果，但可能今次面對住韓星，結果惹來「不恰當」的狠批。

《造星VI》當日，Dee哥已透露193因工作情況及私人事缺席，表示：「唔知點解我同保錡就出現咗。」

保錡問古天樂攞簽名，叫對方寫他的名字簡稱「PK」。（IG@k_p0k1）

濟哥（左）與ERROR一向情同手足。（IG@vincitang）

濟哥在Threads發文為保錡護航，指他是臨危受命，而孝淵部份更是臨時增設。（Threads@vincitang）

網民解讀成193兩日前失場 193急澄清：唔好盡信我經理人講

有網民讚濟哥有擔戴有義氣，但亦有網民覺得他在盲目「護短」。此外，由於濟哥一句「唔係執係頂，得兩日」，令網民又解讀成193臨開騷兩日才通知失場，有人替保錡不值：「吳保錡係臨危受命，結果隊友粉幫外人口要npk收皮退團唔好再做節目？甚至只係因為十五秒都無嘅兩句說話，甚至嗰兩句說話係goodest English而已」而193亦不得不留言澄清，他指其他事不方便及無需要評論，但提到：「正如我都唔覺得經理人應該亂發言一樣。」他指有兩點要正視聽，公開表示：「請大家千祈唔好盡信我經理人講嘅嘢，二，唔知你點樣聽返嚟係兩日？我肯定就最少有六日。又，點解係無暇出席？邊個講㗎 ？同埋其實係可以唔需要人頂替嘅。」

由於濟哥一句「唔係執係頂，得兩日」，令網民又解讀成193臨開騷兩日才通知失場，有人替保錡不值。（IG@deniskwok193）

193竟然唔撐經理人濟哥，公開表示：「我都唔覺得經理人應該亂發言。」以及「請大家千祈唔好盡信我經理人講嘅嘢」。（IG@vincitang）

193公開表示：「我都唔覺得經理人應該亂發言。」以及「請大家千祈唔好盡信我經理人講嘅嘢」。（Threads@deniskwok193）

ERROR爆內訌？193預告將換經理人

見到193如此大反應，濟哥亦急急留言解畫，澄清：「我講清楚係，我冇話193兩日前通知呀，係話兩日前叫保錡頂咋！」不過193公開指「經理人亂發言」等，網民揣測ERROR內部是否出問題，而從193之後再回覆網民的留言中亦可見端倪。有人問：「經理人究竟有冇經你？」他答：「如果有嘅話，Error應該可以行得更遠。」有人叫他們換經理人，指見到他與肥仔在2025年的情況感心痛時，他甚至透露即將有新經理人接手，現正處於交接期，要展望將來。

濟哥亦急急留言解畫，澄清：「我講清楚係，我冇話193兩日前通知呀，係話兩日前叫保錡頂咋！」以反駁網民指193兩日前才表示失場之說。（IG@vincitang）

網民揣測ERROR內部是否出問題，而從193之後再回覆網民的留言中亦可見端倪。（Threads@deniskwok193）

而面對風風雨雨，保錡昨晚（5日）上載了一張《細事都被你看透》節目講稿截圖，內有他跟王心兒、練美娟的對話，雖然不算完全看得清楚，但保錡就話：「Respect my life.（尊重我的人生）」之後又貼上在健身房曬腹肌的照片，表示要：「Work hard play hard. Stop talking start doing.」意即少說話多做事。

保錡昨晚（5日）上載了一張《細事都被你看透》節目講稿截圖，內有他跟王心兒、練美娟的對話，雖然不算完全看得清楚，但保錡就話：「Respect my life.（尊重我的人生）。」（IG@k_p0k1）