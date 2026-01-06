譚玉瑛跌倒膝蓋骨碎成數塊　拖近一年做手術：包紮好似大件事

現年62歲的兒童節目元老級主持譚玉瑛，今日（6日）在社交平台分享近況。她上載了兩張在醫院拍攝的照片，其中一張見她精神奕奕坐在病牀上，另一張則是左腳膝頭包裹着厚厚的紗布。她留言透露手術順利：「拆線後，包紮得好似大件事，其實係步向完全康復咁解。」

譚玉瑛雖然已離開兒童節目組，但仍是大家心目中的「譚玉瑛姐姐」。（電視截圖）

譚玉瑛去年初跑樓梯跌倒膝蓋骨碎裂，最近終入院做手術。（facebook@譚玉瑛）

譚玉瑛話包紮得好似大件事，但其實係步向完全康復。（facebook@譚玉瑛）

去年2月心急跑樓梯跌斷腳 膝蓋骨碎成數塊

這場長達一年的治療，始於去年2月。向來身體強健的譚玉瑛，當時因趕返電台開咪，心急跑樓梯時不慎跌倒。她曾在訪問中憶述當時站起來發覺膝蓋失去支撐，再度跌下，最終要靠單腳支撐拖行回電台工作。

求醫後證實傷勢嚴重，左腳膝蓋骨碎裂成數塊，醫生診斷必須動手術。譚玉瑛透露：「醫生係用線幫我抓埋一齊，將嗰啲碎骨連埋，等佢慢慢自己癒合。」由於當時她接拍了兒童劇《醜小鴨》，為了不影響綵排多時的小演員，她堅持先打石膏，坐輪椅上台完成演出後，才正式入院開刀。

初入院時，何基佑帶了幾支紅酒當湯水探譚玉瑛。（IG@hokeeyau）

譚玉瑛坐在病床上，左邊小腿戴上輔助支架，並拎住幾支紅酒，展現出燦爛的笑容，精神狀態甚佳。（IG@hokeeyau）

人生首度入院領略親情

一直自認「硬淨」的譚玉瑛，原來今次是人生第一次入院。她透露受傷期間並未感到淒涼，反而感受到手足情深。四兄弟姊妹得知她受傷，輪流送上不同款式的魚湯探望，令她大感窩心。經歷過這次意外，譚玉瑛在休養期間對生活有了新體悟，直言以往以為「食得好、練好身體」就是愛惜自己，現在才發現要學會「量力而為」。居住在愉景灣多年的她，因出入要爬樓梯，亦開始考慮未來的居住環境：「終有一天，我不想再走那麼多樓梯，我就可能要搬去有電梯的地方，不過我不會搬出來市區。」

休養期間獲唔少好友探望。（ig圖片）

黎芷珊到譚玉瑛家中探望她。(ig圖片)

譚玉瑛豪宅景觀曝光。(ig圖片)

譚玉瑛豪宅內部曝光。(ig圖片)

譚玉瑛一向喜歡飲酒。（facebook@譚玉瑛）

與初戀男友共識不婚不育

譚玉瑛與初戀男友周震聲相戀超過40年，兩人早已達成不婚不育的共識。她強調晚年不打算倚賴對方照顧，更直言：「就是最親的人，都不應讓他勞累。」手術後，譚玉瑛要定期覆診及做物理治療，為了身體，她亦學習游背泳去鍛鍊，甚至跟教練練習PT鍛鍊肌肉。

譚玉瑛由82年《430穿梭機》開始做起。（YouTube截圖）