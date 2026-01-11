Race黃婉佩尾龍骨骨折康復正式復工　感激富商老公包容體諒

前2R成員黃婉佩（Race）在2011年宣布息影並轉戰金融界，2016年與比她年長19年的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。而黃婉佩亦由藝人轉型成為商界女強人，她與妹妹Rhonda創辦網上地產平台Ohmyhome，經營得有聲有色，前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！早前黃婉佩趁着聖誕假期帶一對子女到奧地利度假，但她在溜冰期間發生意外，導致尾龍骨骨折！不過經過治療及休養後，黃婉佩已經康復，日前更正式復工！

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）。（IG@missracewong）

Race依然好靚女。（IG@missracewong）

慶祝43歲生日。（影片截圖）

2016年Race與妹妹Rhonda一起創立了網上地產平台，經營得有聲有色。（IG@missracewong）

前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！（IG@missracewong）

聖誕佈置豪宅。（影片截圖）

Race黃婉佩溜冰發生意外痛苦難耐

在發生意外後，黃婉佩連日來都有發文分享近況，她憶述意外一刻，直言「撞擊讓我喘不過氣來」，而尾龍骨骨折更令她「一陣陣劇痛沿着脊椎向上蔓延」，黃婉佩自言自創立公司以來，過去10年從未真正休息過一天，但今次受傷令她生活大受影響，連着衫、去廁所、彎腰撿東西、在餐桌前吃飯等都變得困難，需要食超強止痛藥才可舒緩痛楚。

Race滑雪。（IG@missracewong）

Race囝囝滑雪。（影片截圖）

黃婉佩在社交平台以英文發文憶述當日的情況，她表示當日帶囝囝去溜冰，但卻發生意外。（IG@missracewong）

黃婉佩緊閉雙眼，面露痛苦，網民紛紛留言希望她早日康復！（IG@missracewong）

Race黃婉佩已康復正式復工

不過幸好經過休養後，黃婉佩已經康復，並迅速復工：「能夠再做個有用的人，感覺真的太好了。走路、坐着、吃飯都不用再尖叫了。所有這些我以前習以為常的平凡奇蹟，現在都變成了現實。但在那些痛苦的日子裏，我沒有提到的是：我的精神狀態有多麼不穩定。當你被持續的疼痛所困擾，什麼都做不了的時候，挫折感會滲透到生活的各個層面。而承受這一切最沉重打擊的人，往往是你最親近的人。可憐的David。對於那些家中有親人生病的人來說：這不僅僅是身體上的傷痛。我們會遷怒於我們最愛的人，因為他們是我們唯一可以釋放挫折感和恐懼的安全港灣。堅持下去。這次跌倒讓我學會了珍惜平凡的日子。復原讓我學會了珍惜那些在我們崩潰時支撐着我們的人。感謝你們關注我的這段旅程，感謝你們的祝福和祈禱。它們真的奏效了！🥰讓我們攜手邁向2026年，感恩前行，一步一腳印。這將是我們所有人又一個精彩的年份！」

感激老公照顧。（IG@missracewong）

正式復工！（IG@missracewong）

Race一家。（IG@missracewong）

三姊妹。（IG@missracewong）