Gin Lee教出炎明熹Teller等三個選秀冠軍　獲封最強導師感性發文

《全民造星VI》總決賽前晚（4日）在澳門舉行，最終由王偉俊（Teller）以復活者姿態奪冠，除了肥仔（梁業）功不可沒獲讚「得肥仔得天下」外，導師Gin Lee（李幸倪）也功不可沒。Gin Lee首度出任《造星》導師，其出心出力的表現吸引了不少新粉絲，入圍決賽的10強參賽者中，更有8位都是來自她的組別。其實她過往曾兩度擔任《聲夢傳奇》導師，當中炎明熹和任暟晴都是其學員，最後兩位皆成為冠軍，令Gin Lee獲網民封為「最強導師」！

五年捧出三個歌唱節目冠軍的Gin Lee，面對網民讚賞後回覆：「謝謝你的鼓勵。每日時間得咁多，瞓少啲、捨棄一些工作，想做都可以做到，但係儘量都唔好再做，都有啲攰😂」但她就表示對「最強導師」稱號唔敢當，謙稱節目成功是台前幕後一齊付出的成果。另外有網民就笑言，若Gin Lee再做多一屆《造星》導師，過幾年可謂於樂壇兒孫滿堂，個個參賽者都被她教過，她笑稱：「我驚我冇命😂」

Gin Lee昨晚（5日）貼出多張《造星》花絮照時，就直言：「做導師，係一項十級難嘅任務。唔係有技能就自然做到好導師。因為做導師要用心、用時間、用體力，仲要用策略、用腦，唔係『應付』比賽，而係同學生一齊『玩』比賽。」她續指做導師無時無刻都要思考、調整、應變，要有耐性，並接受很多事無法控制，尤其《造星》是複雜、急速、多元的舞台，自己的職責是引導學員，使他們在不同情境下能發揮得最好。

Gin Lee解釋為何這麼難，自己都肯做導師：「可能有人覺得『做導師好簡單』，或者覺得揾個更高級數嘅人就可以。其實，揾能力高、有經驗嘅人已經難，仲要佢願意投入精神、心力、時間，放低自己工作，不計成本投入十個月，真係難上加難。點解咁難都做？除咗愛，我諗唔到其他原因。我愛呢班年輕人，愛每一個竭盡所能追夢嘅人。我未必係最好嘅導師，但係我一定有盡我所能去做。」她又感謝學員信任和努力，培養出默契，才有這麼多值得留下的表演。對於將來會否再做導師，Gin Lee直言：「好大機會唔會😆」但至少這段旅程，她已功德圓滿，亦即「我Gin Lee了」（我盡力了）。

