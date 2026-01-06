陳庭欣甩拖後密會《東張》小鮮肉曾錦燊　親揭二人關係

現年38歲的2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），最近與拍拖8年的楊振源分手，陳庭欣早前出席活動時親口證實已經分手約3個月。陳庭欣表示分手原因是雙方三觀不合，並強調是和平分手，不涉及第三者，更有指陳庭欣已經搬離九肚山愛巢，搬回黃大仙的500尺舊居。陳庭欣回復單身後，愈戰愈勇，除了工作上繼續衝刺外，更驚爆與27歲的「東張男神」曾錦燊（Charles）過從甚密，疑似是新歡。

二人此情不再。(陳庭欣IG圖片)

曾錦燊係陳庭欣新歡？(胡凱欣 攝)

陳庭欣指分手是小事

陳庭欣今日以短訊回覆《01娛樂》，反問：「😅😂 點解會無啦啦變咗緋聞㗎？」她大方回應二人相識經過，原來在曾錦燊加入《東張》前已經認識：「呀Charles 係前排加入《東張西望》嘅男神，但我哋其實之前已經認識㗎啦，而我哋亦都有好多共同朋友。東張嘅監製見我同佢熟絡，初時都有叫我教佢多啲，特別係dubbing （配音），因為佢咬字同發音都可以再進步。佢都好好學嘅，會主動收集啲東張舊稿跟住嚟搵我練習dubbing，最近亦都有教佢打Pickeball，佢都有參加TVB第一屆匹克球盃，可惜好早被淘汰。我仲介紹咗佢跟C AllStar嘅King 學唱歌呢。其實除咗佢，《東張》嘅小師妹我都好關心，因為我哋係東張Family，上下齊心，充滿愛，希望大家一齊進步。」對於未來感情狀況，陳庭欣表示一切隨緣，更指分手其實是小事，著大家不用擔心。

陳庭欣表示與曾錦燊在加入《東張》前已認識。(ig@toby_yanyan)

「東張男神」曾錦燊。(胡凱欣 攝)