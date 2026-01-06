東張西望｜何先生被派帽揭2兒女非親生　怒罵：返嚟補飛賤唔賤格

TVB節目《東張西望》今日（6日）一集講到苦主何先生被太太馮小姐「派帽」，何先生「報東張」指前妻馮小姐：「佢係一個公眾廁所嚟！」二人離婚，分家產都是正常之事，但出軌的「前何太」馮小姐理直氣壯把房屋據為己有，更反指何先生滋擾自己。

何先生對女兒的到來感到可疑揭太太出軌

2003年40多歲的公司老闆何先生與20多歲的秘書發生關係後奉子成婚，何先生與前何太結婚10幾年，育有4名子女。2017年時前何太再次宣布有喜，當時50幾歲的何生再為人父當然十分興奮，對兒子疼愛有加，當時更大宴親朋，以表喜悅。一年後，前何太再生下細女，但何先生「屈指一算」對女兒的到來感到可疑。何先生怒指當時太太：「佢出面同第二個男人搞完，返嚟可以同你補飛，你話呢個人賤唔賤格。有啲地方有啲痕跡，佢成日搵個泵洗下面。」

前何太把舊手機給大女兒使用發現床照

前何太陰錯陽差之下把舊手機給大女兒使用，但手機中資料並未刪除，令大女兒發現媽媽與另一男人的床照，該男人還是父母的朋友羅先生，大女兒更發現工人姐姐一早知道媽媽紅杏出牆。大女兒最後決定把媽媽紅杏出牆的真相告知爸爸，何先生為求真相，決定與小兒子和小女兒驗DNA，結果證實自己非生父：「唔識形容啊！當時成個世界黑晒，一個唔止，仲要兩個，我嗰時真係好難受。」何生的朋友還大爆前何太真面目，指她男女關係凌亂：「其實係一個公眾廁所嚟！」直斥前妻水性楊花，坦言錯愛對方，自己受傷害最大。

何先生帶同大女兒及二女兒搬走，並且申請離婚，但被馮小姐要求分一半身家，恐嚇搞上法庭要分70%。何先生則斥對方通姦，2021年上庭時，何生亮出DNA報告，令馮小姐啞口無言。最後，二人還是離了婚，但是馮小姐竟然與出軌對象羅先生組織一個新家庭並與何先生住同一個屋苑。

何先生同前何太展開舊居爭奪戰

對於二人之前的舊居，雖然法庭曾頒令要何先生不低於一千萬的價錢賣掉，但後來因何先生經濟不景，於是要回舊居居住。但竟然與馮小姐展開舊居爭奪戰，何先生爆門入屋後換了新門鎖，後來馮小姐又找人開鎖入屋，最終報警收場。何先生帶同節目組到場，但驚動警方到場，警方了解後表示事件不涉及刑事，於是離開，何先生對於未能入屋表示無奈。