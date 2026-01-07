林明禎賀弟弟結婚一舉動顯慳家本色　回想照顧弟弟噁心但有愛情景

來自馬來西亞的女神，現年35歲的林明禎目前長居於香港，近年影視發展順利的她人氣旺盛，深受廣告商喜愛，曾在一年間接逾30個廣告，衣食住行類通通包攬，成為新一代廣告女王，吸金力強勁。前年林明禎於IG story分享了她香港新居的照片，並公開搲傢具贊助。相中可見她的新居設有大玻璃窗和露台，環境舒適，景觀開揚。網民都大讚她叻女賺到大錢住靚屋，又猜測她是否已榮升做業主了，在香港買樓不容易，估計她的身家相當豐厚。不過原來她也有慳家的一面。

林明禎（IG@minchen333）

林明禎香港住所廚房一角去年意外曝光，採光度足。（Instagram：minchen333）

林明禎回憶為弟弟把屎把尿

日前林明禎的四弟結婚，她於IG曬出弟弟婚禮的花絮片段和當日的靚相，同大家分享喜悅。林明禎留言寫道：「昨天是我們家最寶貝的小寶弟的大日子❤️❤️❤️家裏再多了一位家人🏠兩個弟弟怎麼都那麼幸運娶到這麼漂亮的老婆。時間真的過的太快太快，原本還是一個baby整天抱在懷裡，半夜還要背著你在客廳走來走去哄你睡覺，每天要追著你餵你吃飯，把屎把尿，現在長這麼大個還擁有屬於自己的幸福，一定要幸福❤️互相扶持❤️甜甜蜜蜜💕💕🥰🥰」。

林明禎最細的弟弟結婚。(林明禎ig圖片)

事隔兩年再着舊衫賀弟弟結婚

相中可見，林明禎穿着了她於2024年賀三弟結婚時所穿的白色禮服，事隔兩年她再穿此戰衣賀四弟結婚，足見她對兩個弟弟一視同仁，也盡顯她的慳家本色。林明禎所穿的白色禮服剪裁貼身，加上露側腰的設計，完美呈現她的S型出眾身材，性感迷人。林明禎見到一對新人進場時，已不禁感動落淚。當她弟弟抱起新娘時，林明禎就忍不住尖叫，她寫道：「 HuiHui太美了，喊到喉嚨破掉，哭到我，要幸福！看到很激動」。而在婚禮後，林明禎就與家人一起跳舞狂歡，玩得相當開心。

林明禎好開心。(林明禎ig圖片)

林明禎再穿這條白裙。(林明禎ig)

林明禎與姪女。(林明禎ig)

林明禎感動落淚。(林明禎ig)

林明禎開心跳舞。(林明禎ig)

林明禎2024年於她三弟的婚禮也是穿這條裙。(林明禎ig)

林明禎之前穿過這條裙。(林明禎ig)