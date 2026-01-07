炎明熹加盟Sony Music做蕭敬騰師妹　回應舊歌版權：人生總有惋惜

炎明熹（Gigi）今日（7日）正式宣布加盟Sony Music大中華區，成為繼蕭敬騰後，第二位三地簽約歌手，換句說話即是升呢「一姐」。為隆重其事，唱片公司於黃埔舉行盛大發布會，而大中華區CEO 陳國威（Andrew）親自到場支持。而對於為何會選擇加盟Sony Music、對於舊歌版權、與TVB的關係以及After Class隊友的近況，炎明熹亦一一正面回應。

炎明熹（Gigi）今日（7日）正式宣布加盟Sony Music大中華區，成為繼蕭敬騰後，第二位三地簽約歌手。（葉志明 攝）

自嘲「二妹」不敢當一姐

發布會上Gigi首度公開獻唱新歌《風旅》，她受訪時就自爆其實驚到腳震：「今日心情緊張又激動，因為要唱（新公司）第一首歌俾大家聽。其實非常之緊張。」她笑言不知道上天是否玩她，這幾天感冒，所以前一晚連吃了幾粒Panadol，希望「醒醒定定」。

Gigi首度公開獻唱新歌《風旅》，自爆好緊張。（葉志明攝）

對於成為繼蕭敬騰後第二位簽約大中華區的歌手，被問及是否以此確立「一姐」地位，Gigi即發揮幽默本色，謙虛笑言：「我唔可以係二妹？繼續加油啦！」炎明熹又坦言想與蕭敬騰合作，CEO都有跟她說「蕭敬騰前輩叫妳加油」，所以好想做好。對於CEO用「極力遊說」四字，Gigi就笑言：「唔好聽佢呢個咁遊說嘅說話，其實係大家互相欣賞，同埋覺得理念幾一致。其實我當初都好緊張，因為大家都知我唔係咁識講嘢，同埋組織能力都好差，所以我係好驚見到高層們，但我都feel到佢好nice，亦都好似爸爸一樣，希望大家好好磨合，擦出唔同嘅火花。」

炎明熹自覺一直好幸運，一路有好多人錫佢，所以希望做好每一件事，唔好辜負大家嘅期望。（葉志明 攝）

與新公司合作形式進行 否認天價加盟

Gigi透露今次合約是以其個人工作室與Sony Music大中華區合作形式進行，CEO公開稱呼她為「炎老闆」，但Gigi就笑言自己還未習慣這個身分：「我唔知自己對唔對得住炎老闆呢個角色，因為我好似無一啲老細應該有嘅氣勢。」 她更自嘲麻煩，經常「糾結」事情，很多微細事情都要團隊幫忙處理，所以會非常感激一直陪伴她的團隊。

炎明熹否認天價加盟。（葉志明 攝）

笑問Sony Misic可需出動8位數天價邀請加盟，Gigi數一數，然後驚訝笑說：「你唔係講笑啊？」未有正面透露具體金額，反而以「旅遊手冊」形容這段新關係：「希望接住落嚟大家陪我一齊去揭開呢個新嘅旅遊手冊，一齊寫好多唔同美好嘅回憶。」問到新公司可有向她承諾，會幫她舉行紅館演唱會，甚至朝著偶像周深為目標，在啟德演開個唱？她表示：「一步一步嚟啦，每一個舞台對我嘅意義都未必一樣。佢哋亦都好明白我嘅心意，我唔係急住開騷嘅人，我想準備好自己再表演俾大家聽，所以現階段我想先專注喺新歌上面。」

舊歌版權帶不走？ Gigi：人生會有惋惜

Gigi離巢TVB後，粉絲最關心的莫過於她過往的《真話的清高》、《好想約你》等歌曲能否再唱，問到會否同新公司商量向TVB購買舊歌版權，始終是心血？Gigi嘆一口氣表示：「都係嘅！但我覺得一個新的篇章，（之前）嘅旅程好好地完結咗喺手冊裡面，然後我哋打好咗一個基礎，之後我哋再去一個新嘅歷程。（會唔會覺得可惜？）人生無任何事情係可以用好同唔好去定義，同埋人生咁短，一定會有啲好開心嘅事，亦會有惋惜嘅事情。正如我以前做功課做到喊，覺得自己完成唔到，係人生最慘嘅時候，但而家20幾歲回望返，其實咪都係做咗。屋企人教我，當刻發生咗一件好大嘅事情，但回望返過去，其實只係好小嘅事情。」

對於舊歌版權，炎明熹直言人生總會有惋惜嘅事情。（葉志明 攝）

而與新公司的歌曲版權？Gigi表示：「歌曲係大家架！」，問到是否經一事長一智？Gigi認為：「我覺得任何事情都係有經驗嘅，有啲好嘅事情當然係好，但係一啲無咁好嘅事情，都可以係一個好好嘅經驗。我覺得我呢段時間不斷成長緊，每件事學識諗多啲，化作為經驗。」至於今日舊東家TVB繼續未有派員採訪，Gigi望一望「咪牌」大方表示：「我覺得我開咗一個新嘅篇章，其實我非常多謝舊公司嘅栽培，其實我係舊公司打好一個好好嘅基礎，亦都好多謝佢哋一路以來嘅包容、支持和幫助，所以我好想帶住前公司嘅力量，一齊再去一個新嘅地方。」

炎明細加盟Sony Music大中華區記者會吸引大批傳媒採訪，唯獨唔見舊東家TVB。（葉志明 攝）

問到未來有無機會以Sony Music大中華區歌手身分，重返TVB獻唱？Gigi表示：「未來係一個未知數。（妳自己呢？）我自己當然非常希望，我係好想去嘗試唔同嘅事情，同把握唔同嘅機會。所以無論喺邊個舞台都好，我都想試下。」

回應After Class姊妹是非

提到After Class的其他成員，Windy（詹天文）疑似講錯說話，而Yumi（鍾柔美）又捲入是非，Gigi坦言因為早前忙於音樂會，時間好緊迫，所以沒特別去慰問：「不過只要佢哋有需要嘅話，我一定會做佢哋個樹窿。（Yumi現在被人罵是大話精？）我覺得呢件始終係比較私隱嘅事情，問返佢本人比較好。」