許廷鏗台上失準慶功宴同事斥冇盡力　嬲到扔嘢：我一部電話車落去

現年37歲的許廷鏗（Alfred）2009年參加TVB《超級巨聲》出身，2017年他離開星夢娛樂，轉投華納唱片，一度傳出被時任行政總裁何哲圖封殺。其後他奪得「叱咤樂壇男歌手金獎」，事業如日中天。直到2021年與華納完約，他離開後創立個人唱片公司「自許紀錄」，最近又成為了匹克球教練，可是公開活動卻減少，一度網民戲稱為「失蹤人口」。許廷鏗近日接受YouTube頻道《spotitalk》訪問，揭開一件鮮為人知的事，他憶述曾經因為台上表演失準被同事當眾批評，一氣之下扔電話發洩，「一個電話車落去！」

許廷鏗。（陳順禎 攝）

許廷鏗打波。（吳子生攝）

TVB被煙嗆表現失準

許廷鏗被問到入行以來是否有發生過不如意事，他憶述當年決心離開TVB，舊東家TVB和何哲圖均得知，想留住他。許廷鏗其後出席《勁歌金曲頒獎典禮》攞獎，他花了大量心思改善表演，期間卻被台上煙霧嗆到，導致表現失準，他說：「唱《青春頌》嘅時候有啲濁親，但冇人知。但要頂住佢，唔可以失禮。」

許廷鏗是TVB《超級巨聲》出身。（TVB截圖）

同事當眾批評崩潰扔電話

其後許廷鏗出席慶功宴，他一到場氣氛卻變得十分奇怪，「我去到Joyce（鄭欣宜）嗰度嘅時候，我嚟到突然間氣氛好奇怪，嗰時有Joyce、同事喺度，諗住打邊爐。我同事出聲話：『其實你Perform得唔好！你冇盡到你嘅力。』」許廷鏗在「大喜日子」聽到同事批評，情緒崩潰扔電話落牆，他說：「唔知點解嗰吓一上頭，嗰日已經好攰，諗咗好多嘢希望成功，畀咗好多力令到呢件事可以扭轉到，唔係一個『金針雲耳』獎。我唔知點解，我完全控制唔到個情緒，我一部電話就車落去。好彩喺我同事身邊飛過去，『嘭！』撞咗落牆，電話跌落地。」

香港歌手許廷鏗(Alfred)從自組公司後工作繁忙凡事均親力親為。（IG圖片）

許廷鏗坦言當時扔完電話都「呆咗」，「但我同事勁啦，執返起佢。」許廷鏗解釋當時很壓抑，「我做完表演，你都知難頂，係咪去到咁嘅狀態，你都要揶揄我呢？」他又指與同事都「互相Push到大家嘅Standard都去到冇空間位置。」忘記了享受唱歌。他透露，如今已沒有再與該位同事合作。

許廷鏗和鄭欣宜今日出席服裝品牌新店開幕。（陳順禎攝）

華納提解約感震驚

另外，提到當年突然離開華納，許廷鏗提到是華納主動提出解約。他直言：「嗰時大家都有agreement，個timing差唔多啦，咁我哋就輕鬆帶過啦。咁其實我嗰陣時叫做有啲震驚、都幾突然嘅，當我知道嘅時候，我內心當然好大反應啦。咁我就OK啦，好成熟處理，好似分手咁。咁我就諗以後嘅去向囉。咁嗰個階段嘅我好多人緊恭喜我啦，啱啱攞咗獎冇耐，二月嘅時候，就開始傾，就話要開始解約啦。」

許廷鏗指攞獎後不久即解約是公司策略，「呢段期間捧咗一個人，Ok啦、功德圓滿、Quota夠咗啦，就到下一位。」許廷鏗承認當時心態不夠成熟：「當時有啲情感擺落去『我幫公司成績都唔差呀！』撇除呢度，係和平分手。」如今他理解公司決定是理性的。後來他經歷了一段「混沌期」，才決心成立個人公司。