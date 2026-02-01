魏駿傑前妻獲保險界頂尖榮譽　成最高業績理財顧問年收入達489萬

魏駿傑前妻張利華自離婚後愈來愈風光，在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，並專攻內地客，成為對方旗下猛將，更成功躋身保險業「百萬圓桌（MDRT）」行列。早前張利華在社交平台公布成為「Top of the Table（TOT，頂尖會員）」的喜訊，她寫道：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航❤️」

張利華在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界。（影片截圖）

張利華在社交平台公布成為「Top of the Table（TOT，頂尖會員）」的喜訊。（小紅書圖片）

張利華在社交平台公布成為「Top of the Table（TOT，頂尖會員）」的喜訊。（小紅書圖片）

據知要獲得MDRT會員資格，從業員須達到指定業績要求（保費、佣金或收入），會員身份僅授予一年。按業績要求，MDRT會員類型可細分為3種，包括最基本的MDRT、Court of the Table（COT，超級會員）及Top of the Table（TOT，頂尖會員）。根據2025年度的業績標準，MDRT及COT的收入分別為816,200港元及2,448,600港元，TOT的收入更達4,897,200港元，而張利華躋身2025 TOT行列，更成為公司最高業績理財顧問之一，相當犀利！

2025年度業績標準。（網上截圖）

2026年度業績標準。（網上截圖）

張利華離婚後躋身上流生活富貴

來自內地的張利華2008年與魏駿傑結婚，婚後育有一女，但2020年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。回復單身的張利華生活多姿多彩，不但廣結城中富豪，成功融入社交名流圈，又經常出入名店，更成身名牌，她亦不時周遊列國，飛杜拜打高爾夫球、到日本北海道滑雪等等，生活富貴！而張利華近年打扮亦十分高貴，外貌愈見精緻，蘋果肌相當飽滿，顏值大升級！

來自內地的張利華2008年與魏駿傑結婚，婚後育有一女。（微博@魏駿傑Marco）

2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。（資料圖片）

王玉環為張利華慶祝生日。（小紅書圖片）

飛杜拜打高爾夫球。（小紅書圖片）

到日本北海道滑雪。（小紅書圖片）

到日本北海道滑雪。（小紅書圖片）