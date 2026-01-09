張柏芝細仔奶聲奶氣表達愛意極可愛　素顏分享保暖秘訣：好管用

現年45歲的張柏芝與謝霆鋒在2006年結婚，婚後誕下兩子謝振軒（Lucas)和謝振南（Quintus)，但他們卻在2011年就宣布離婚，離婚後張柏芝就獨自撫養兩兒子。而在2018年，她更在無預警之下宣布誕下三兒子張禮承（Marcus)，但生父至今依然是一個謎。

張柏芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

三兒子張禮承奶聲奶氣

張柏芝繼早前罕有地在社交平台分享與三兒子張禮承的互動後，近日又再一次上貼與兒子的親密對話互動，雖然兒子並未有出鏡，但其用奶聲奶氣的聲音去向媽媽表達愛意，相當暖心。

張柏芝素顏出鏡。（微博圖片）

在視頻中，早起的張柏芝素顏出鏡，雖然其頭髮有一些凌亂，但完全不影響其顏值，其五官依舊精緻、皮膚白皙，早起狀態精神飽滿，她表示天氣好凍，隨之旁邊就傳出三兒子張禮承的聲音，他奶聲奶氣地用普通話說：「媽媽愛你，愛媽媽。」聲音相當可愛。

張柏芝在2018年宣布誕下三兒子張禮承。（微博圖片）

張柏分享保暖秘訣

而張柏芝作為人母，她亦大方分享一套保暖方法，表示：「一凍起身嗰陣時，我會攞風筒吹佢哋（兒子）啲手腳，其實好管用。跟住放學嗰陣時，大家記得要同佢哋沖涼，沖暖水涼，沖啲頸位，手腳位，跟住再攞風筒吹乾頭，吹乾耳背，手掌心同埋腳板底，只要日日咁樣有恆心，基本上幾凍都唔使驚佢哋會感冒。」