林嘉華唔畀阿姐叫「嘉華哥」：驚你叫叫吓叫咗家英哥

邵氏新劇《風華背後》昨日（7日）於觀塘一酒樓舉辦煞科宴，劇中一班演員：汪明荃、蔡少芬、朱茵、黃宗澤、姜大衛、鄭希怡、譚俊彥、丁子朗及林嘉華等人都有出席。多年來移居加拿大的林嘉華近年頻頻回港接拍影視作品，而接受《香港01》訪問時更談到回流後的發展，他笑言 2024 及 2025 年其實已默默參與了不少電影與劇集，踏入 2026 年更是工作接踵而來，希望能繼續得到觀眾支持，「當有啱嘅劇本，有好嘅故仔好嘅角色，就一定會出現，一定參與。」被問到香港影視業「寒冬」對他有沒有影響時，他則指其實情況又非如此：「又唔係話真係少得咁少，都有開拍嘅！」

多年來移居加拿大的林嘉華近年頻頻回港接拍影視作品。(葉志明 攝)

戲裡嚴肅戲外熱情 被封「吹水王」

在早前的作品《執法者們》中，嘉華哥的專業形象深入民心，但原來他在鏡頭背後卻是另一副模樣。不少同劇演員爆料，指嘉華哥私下非常健談，更是劇組中的「吹水王」。對此，嘉華哥直認不諱，自嘲非常喜歡與人交流：「因為我真係好鍾意同人傾偈！好多個研究都覺得傾多啲偈係可以幫到自己，幫到自己去吸收多啲唔同嘅嘢，其實傾偈唔係淨係用把口，都要用個腦去諗。」

不少同劇演員爆料，指嘉華哥私下非常健談，更是劇組中的「吹水王」。(葉志明 攝)

汪明荃要求叫「加華哥」？

提到劇組中的前輩，嘉華哥分享了一段與汪明荃（阿姐）的趣事。他透露阿姐私下非常關心後輩，兩人每次見面都會互相關心近況。有趣的是，阿姐竟然主動叫「嘉華哥」，即被他制止：「阿姐，唔敢應你，叫返嘉華好啦！」阿姐表示要繼續叫他「嘉華哥」，嘉華哥即笑指怕阿姐：「叫叫吓叫咗家英哥啊！」

林嘉華阿姐叫錯自己做家英哥。(葉志明 攝)

點撃睇更多現場情況：