邵氏新劇《風華背後》昨日（7日）於觀塘一酒樓舉辦煞科宴，劇中一班演員：汪明荃、蔡少芬、朱茵、黃宗澤、姜大衛、鄭希怡、譚俊彥、丁子朗及林嘉華等人都有出席。林愷鈴（Ashley）接受《香港01》訪問透露於劇中飾演一名家境優渥、被層層保護的「千金小姐」。雖然外型與她平日優雅的氣質不謀而合，但林愷鈴笑言這個角色其實極具挑戰性。

林愷鈴（Ashley）接受《香港01》訪問透露於劇中飾演一名家境優渥、被層層保護的「千金小姐」。(葉志明 攝)

擺脫「文青」標籤 內心戲大爆發

「如果用比較單一的詞彙形容就是千金小姐，就像一朵溫室小花。」林愷鈴指出，角色最大的難點在於要表現出那種被環境壓抑、想突破卻又無能為力的掙扎感：「雖然我哋外型可能都係嗰種斯斯文文，但其實內心世界係我演過最唔同嘅一個角色。」她感謝導演在拍攝過程中不斷引導，讓她能深入挖掘角色的矛盾面，與角色一同成長。

林愷鈴指出，角色最大的難點在於要表現出那種被環境壓抑、想突破卻又無能為力的掙扎感。(葉志明 攝)

媽媽龔慈恩是啟蒙老師 也是「最強競爭對手」？

作為資深演員龔慈恩的女兒，林愷鈴在片場也遇到了不少媽媽的老同事。談到演戲，她坦言兩母女的看法不盡相同：「做角色要純粹啲，同時亦都要理解到一個角色點解要咁樣做，佢相信每個人每個角色都有原因。」

作為資深演員龔慈恩的女兒，林愷鈴在片場也遇到了不少媽媽的老同事。(葉志明 攝)

有趣的是，林愷鈴透露自16歲起媽媽就很少來探班，兩母女在工作上非常獨立。提到早前頒獎禮媽媽未獲獎一事，林愷鈴展現了超高情商：「我又唔覺得媽咪有唔開心，因為其實敏奕攞佢都非法開心，因為敏奕休佢超級錫嘅後輩。」最後，林愷鈴 更隔空向業界「喊話」，笑言希望能有機會挑戰飾演「年輕版龔慈恩」：「因為做母女對戲可能會好驚，但演佢後生嗰陣就完全冇問題。」

林愷鈴自爆同媽媽龔慈恩對戲有壓力，寧做「年輕版龔慈恩」。(葉志明 攝)

