陳奕迅坐Vip席欣賞網球賽婉拒粉絲合照　網民憑一細節揣測原因

現年51歲的陳奕迅向來熱愛打網球，他的球技亦是相當不錯，2024年10月上海勞力士大師賽的「費達拿超級摯友之夜」，陳奕迅就聯同著名瑞士網球手費達拿，對戰中國職業網球手張之臻與跨界的中國乒乓球手樊振東搭檔，上演了一場世紀夢幻聯動的雙打比賽。陳奕迅能與國際著名網球手一起搭擋上演表演賽，足證他的球技是有一定的水平。早前就有網民打網球時偶遇陳奕迅，並大讚他的球技出色。

陳奕迅熱愛打網球。

四人夢幻聯動。(小紅書)

坐Vip席婉拒粉絲合照

除了熱愛打網球，陳奕迅也喜歡欣賞網球賽，昨日有不止一位網民在社交網上分享於網球賽的觀眾席偶遇陳奕迅的照片和片段。其中一位網民發文寫道：「來看比賽，還能看到Eason陳奕迅，那會兒白天看埃切比賽，發現陳奕迅就坐在旁邊包廂，喜歡網球這件事，真的讓人幸福爆棚，上次看UTS碰到吳尊，這次碰到陳奕迅。昨晚好像盧子比賽他也留下來看了會。」相中可見陳奕迅獲安排坐在Vip席。

而另一位網民就發文寫道：「沒想到陳奕迅坐我旁邊，去香港看盧布和阿昺，沒想到還有這個驚喜呢。」片中可見陳奕迅看得相當投入，也有拍手讚好。在比賽完畢時，有粉絲要求與他合照，卻遭他微笑揮手搖頭婉拒了。有網民笑言：「這頭髮 拒絕合影也是該的」，未知可會是因為這個原因。

陳奕迅於vip位置欣賞網球賽。(小紅書)

陳奕迅於vip位置欣賞網球賽。(小紅書)

陳奕迅打扮低調。(小紅書)

陳奕迅拍掌讚好。(小紅書)

陳奕迅微笑婉拒粉絲合照。(小紅書)

陳奕迅微笑婉拒粉絲合照。(小紅書)

陳奕迅微笑婉拒粉絲合照。(小紅書)

陳奕迅的髮型成焦點。(小紅書)

陳奕迅的髮型成焦點。(小紅書)