44歲范冰冰零濾鏡下真實樣貌曝光　上身一部位被發現比以前緊緻

現年44歲的內地影后范冰冰，2018年因捲入陰陽合同逃稅風波而遭內地封殺，但正如她自己所講，這段低潮期為她打開了一扇新窗。近年范冰冰積極開拓海外市場，尤其在東南亞有著極高人氣，繼早前獲馬六甲政府委任為「旅遊大使」及獲封「名譽拿督」勳章，更憑馬來西亞電影《地母》勇奪去年台灣金馬獎「最佳女主角」，可謂用實力說話。日前范冰冰以一身閃爆造型現身新加坡出席活動，不但受到當地市民熱烈歡迎，其真實狀態再次驚艷網民。

范冰冰現在定居香港。（IG@bingbing_fan）

范冰冰近年積極轉戰國際市場。（IG@bingbing_fan）

早前馬來西亞馬六甲州委任范冰冰為旅遊大使。（微博＠范冰冰）

范冰冰憑馬來西亞電影《地母》贏得上年台灣金馬獎「最佳女主角」。（微博圖片）

盡顯影后氣派

近日，有網民在社交平台分享范冰冰在新加坡出席商場活動的片段。片中所見，范冰冰一抵達現場隨即引來現場民眾「嘩嘩聲」起哄，紛紛舉起電話拍片、影相。大會亦嚴陣以待，安排現場保安和工作人員組成人鏈開路，將范冰冰重重包圍護送入場盡顯影后氣派，場面墟冚。

范冰冰日前到新加坡出席活動，吸引大批群眾圍觀。（小紅書截圖）

范冰冰沿路與群眾揮手打招呼，非常友善。（小紅書截圖）

網民大讚范冰冰美貌依舊。（小紅書截圖）

零濾鏡下顏值抗打 白滑香肩極吸睛

面對群眾的熱情，身經百戰的范冰冰全程表現從容，臉上掛著優雅笑容，並跟沿途群眾揮手打招呼。當日范冰冰放下一頭濃密長髮，配上精緻妝容，標誌性的立體五官及優越下顎線展露無遺，加上身穿一襲閃爆低胸裙，大騷白滑香肩，非常明艷照人，即便在路人「零濾鏡」的鏡頭捕捉下，皮膚依然白皙透光，狀態絕佳，完全看不出已經44歲。該網民見到范冰冰真人，也不禁慨嘆：「范冰冰太美啦～本人好美好白～仙氣飄飄～」。

大會嚴陣以待。（小紅書截圖）

范冰冰照顧到四周的粉絲。（小紅書截圖）

還跟大家講Bye Bye。（小紅書截圖）

其餘網民也紛紛留言大讚范冰冰依舊漂亮：「冰冰這顏值真的不打算生一個女兒繼承一下嗎？」、「45歲了，狀態很好了」、「感覺一點沒老，太厲害了」、「最近又回春了」。除了顏值獲讚，更有眼利網民發現范冰冰的身材似乎也有了微妙變化，指她以往較為圓潤的手臂線條變得緊實：「以前胳膊贅肉挺多的，現在好緊緻」。另外也有網民指范冰冰疑似清減了，連帶上圍也「縮水」，但隨即有粉絲留言平反：「本來也沒那麼大」，認為這個年紀能保持這個狀態已非常厲害。