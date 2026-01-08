向華炎病逝｜向氏家族發訃聞交代喪禮安排　1.19設靈翌日出殯

向氏家族上月傳出噩耗，新義安創辦人向前的長子向華炎，於12月23日在九龍聖德肋撒醫院離世。其家屬今日（8日）發表訃聞，表示將於1月19日（星期一）世界殯儀館地下世界大禮堂舉行設靈儀式，並於翌日（1月20日）舉行出殯，靈柩奉移和合石火葬場進行火化禮。

向氏家族出訃聞。

向展鵬早前接受《香港01》訪問時，透露大伯近年因年事已高，已在醫院臥病許久，家人對此早有心理準備。

兩年前武打影星陳惠敏80歲夀宴，向華炎罕有出席飯局。（抖音圖片）

對於大伯向華炎的離世消息，向展鵬在回應時語氣平靜但難掩不捨，他確認道：「係真嘅，佢今朝早過身嘅。」關於具體病因，向展鵬表示不願多談，僅透露大伯年事已高，已在醫院一年多的時間，並指大伯的身體狀況在過去一週急轉直下：「即係近呢個禮拜嘅維生指數（生命體徵）越來越低，所以醫院都有同我哋啲屋企人講，話準備佢差不多係時候會走。」

向展鵬受訪時分享與大伯的點滴。(IG@jeffrey__heung)

回憶起與大伯的相處點滴，向展鵬相當懷念。他提到小時候家族居住在九龍城的祖屋，兩家人關係密切：「以前我哋有間祖屋喺九龍城，我就住二樓，大伯住三樓。爸爸媽媽後生嘅時候，都比較夜返，所以細個嘅時間通常就會擔張櫈，去個防盜眼嗰度望，睇下邊個返嚟先。」由於向展鵬的父親（二房）與大伯（大房）分別排行第二和第一，兩房人來往甚密。他更特別提到與大伯兒子向展偉的深厚兄弟情：「以前我阿媽會去佢哋屋企打牌，我同展偉哥就自己搵嘢玩，例如踩單車，我哋感情都幾好，由細到大，保持到而家都OK。」

向展鵬一家出席大伯向華炎大壽的照片。（受訪者提供）

提到大伯生前的生活習慣，向展鵬印象最深的是大伯對游泳的熱愛。他表示大伯身體健康時，非常勤力運動：「佢近呢幾年就好鍾意去沙田馬會游水，我有時去沙田馬會按摩或者做運動都撞到佢。成日見到佢好清咁食個沙律，游水、練水，大家又會傾下偈，大伯好有恆心游水，日日都游。」然而，隨著大伯入院，兩人已有一段時間未能相見。向展鵬遺憾地說：「我諗都有，可能一年前嘅新年... 因為佢都病咗年幾，可能跨咗兩個新年都見唔到。」他指最後一次見大伯，可能已經是兩年前的事。