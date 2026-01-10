王嘉爾遇「私生飯」狂飆英文霸氣神回　連番親民舉動竟掀粉絲罵戰

現年31歲的韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson Wang），近年在全球人氣高企，憑藉帥氣外表與音樂才華圈粉無數。除了舞台魅力，王嘉爾私下也極具親和力，親切又無架子的性格惹人喜歡。近日，王嘉爾現身深圳酒店停車場時被粉絲野生捕獲，期間更發生了一段與粉絲互動的小插曲，盡顯其「寵粉」一面，不過粉絲「蹲酒店」的行為亦引起網上兩極評論。

王嘉爾早前回港，出席個人品牌活動。（葉志明攝）

王嘉爾香港行還上電台接受訪問，期間大放笑彈。（商業電台Youtube截圖）

王嘉爾還為香港機場拍攝宣傳片。（小紅書截圖）

逐一為粉絲簽名

王嘉爾人氣爆燈，所到之處都會有大批粉絲「捕住」。近日，他離開深圳一酒店現身停車場時，又被收到風聲的粉絲成功捕獲。當日王嘉爾全身黑色打扮，身穿羽絨、頭戴賊仔帽和墨鏡，隨性得來不失時尚感，而且他無懼素顏示人，一樣咁靚仔，皮膚狀態極佳。從網上片段所見，雖然接載他的保姆車已經抵達，但王嘉爾貫徹其親民作風，未有急於上車，而是主動走向在寒冷中守候多時的粉絲，不僅親手接過信件，更耐心地為大逐一簽名，完全沒有巨星架子，令在場眾人興奮不已，尖叫聲此起彼落。

近日，王嘉爾離開深圳一酒店現身停車場時，被收到風聲的粉絲成功捕獲。（小紅書截圖）

王嘉爾見到守候多時的粉絲，主動走近。（小紅書截圖）

王嘉爾親手接過粉絲信件。（小紅書截圖）

粉絲狂飆英文 王嘉爾霸氣神回覆

在簽名期間，有熱情女粉絲試圖努力用英文與偶像溝通，王嘉爾見狀竟用國語幽默地回了一句：「我們說中文吧！」然而，沒想到這句帶點霸氣又搞笑的回應，隨即在網上引起熱議，有網民不解為何該粉絲堅持說英文，隨後有粉絲解釋，指現場有泰國粉絲在場，該名粉絲是為了方便泰國粉絲也能聽懂才使用英語。不過，亦有網民持不同意見，認為泰國粉絲自己也能說英語，大可不必由該粉絲代勞。

王嘉爾無懼素顏示人。（小紅書截圖）

王嘉爾耐心地為粉絲逐一簽名。（小紅書截圖）

有求必應 女粉興奮：我不行了

除了簽名和聊天，對於粉絲提出的肢體接觸要求，王嘉爾亦是有求必應。當有粉絲伸手希望能與他擊掌時，王嘉爾即伸手回應。該名幸運粉絲與男神成功親密觸碰後，激動得在社交平台發文：「我跟王嘉爾握手了🥰給我簽名了‼️我不行了啊啊啊‼️‼️‼️嘉爾你太好了」。到臨上車前，王嘉爾更不忘回頭向大家揮手，並送上祝福：「新年快樂！」如此有禮貌又寵粉，難怪王嘉爾能成為當今娛樂圈的頂流男神。

有求必應。（小紅書截圖）

女粉絲成功與王嘉爾「親密」接觸。（小紅書截圖）

臨上車前，王嘉爾不忘回頭向大家揮手，並送上祝福：「新年快樂！」（小紅書截圖）

網民狠批「私生飯」

雖然王嘉爾表現親民，但對於粉絲在酒店停車場守候的行為，網上評價不一。大批網民讚嘆王嘉爾的好脾氣：「嘉真的好温柔」、「啊是在哪裡好羨慕！！」、「哇 羨慕死姐妹」；亦有不少理智粉絲指出，這種「蹲酒店」純屬「私生飯」行為，直言：「王嘉爾人太好了，不想冷落粉絲，越是這樣，粉絲私生會做得越過分」、「蹲車庫......好離譜啊」、「私生還好意思發出來？」，呼籲作為粉絲應給予偶像私人空間和尊重，不要過度打擾。