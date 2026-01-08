中年好聲音4｜新加坡父女檔強勢爭燈　肥媽讚71歲父歌聲如老火湯

《中年好聲音4》第七集於本周日（11日）晚8點翡翠台播映。本集絕對可以高手雲集形容，除誕生多3名5燈選手外，還有不少4燈選手。今集焦點多多，除有遠道由蘇格蘭及瑞典而來的《中年》忠粉參賽，還有唱功一流的「前後腳父女檔」，以及曾出道做歌手的陳逸璇回歸舞台。



陳逸璇回歸舞台獲前監製張佳添激讚

現年42歲、現職財務策劃員的陳逸璇（Jolie），以露肩造型演繹《夜夜夜夜》，台風沉穩、情感收放自如，獲評審一致好評。20年前曾為陳逸璇監製歌曲的張佳添，大讚Jolie有進步：「你呢首歌發揮得好好，比起二十年前多咗滄桑感。」肥媽：「你今日嘅說故事係打動到我，好似去飲咁，一早有定菜單，知道係食伊麵定炒飯。」海兒則指在海選中走Jazz風的陳逸璇，轉唱流行曲後表現更佳：「隱約中嘅低音好聽。」Jolie則坦言今次重返舞台，正正是想證明自己憑歌說故事的能力：「細個成日畀人話唱歌冇感情，希望大家今次聽到一個會講故事嘅陳逸璇。」

新加坡的父女檔登場

至於在本集前後腳登場、來自新加坡的父女檔—女兒郭美汐（演唱歌曲《不想讓你知道》）及71歲前音樂工程師郭哲宏（演唱歌曲《塵緣》）。郭美汐演唱聲線既溫柔又自然，當她唱到「微微笑」三個字時，更同時贏得三名評審撳燈！谷婭溦大讚：「好鍾意你把聲，天然嘅Charm。」海兒：「佢聲音嘅力係柔嘅力，Really look forward。」周國豐：「字與字之間連接好溫柔、好Smooth。」

肥媽讚郭哲宏唱歌功力達「老火湯」級數

至於郭哲宏的演繹則獲肥媽大讚「好優雅」，而出名Harsh的周國豐，則曲線大讚「郭氏父女」唱歌好掂：「郭前輩，你屋企仲有幾多人？其實我哋《中年好聲音》係歡迎你全家參與。我覺得係遺傳，我好鍾意郭爸爸嘅感情，冇番咁上下人生閱歷其實係唱唔到。」谷婭溦：「唱得好優美，令我哋好沉醉。」肥媽則繼續「美食」上腦大拋有趣評語：「滾湯同老火湯真係爭好遠。」原來郭哲宏曾於2005年新加坡《黃金年華》歌唱比賽奪冠；郭美汐則曾於2005年歌唱節目《絕對SuperStar》殺入24強，當年的樣子更相當活潑可愛。

